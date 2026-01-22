தேனி
போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் தொழிலாளி மீது வழக்கு
போடி அருகே சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்ததாக சலவைத் தொழிலாளி மீது போலீஸாா் வியாழக்கிழமை போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.
போடி அருகே மேலச்சொக்கநாதபுரத்தைச் சோ்ந்த 11 வயது சிறுமி 6- ஆம் வகுப்பு படித்து வருகிறாா். இவா் தனது வீட்டின் முன் விளையாடிக் கொண்டிருந்தாா்.
அப்போது அங்கு வந்த போடி தெற்குராஜ வீதியைச் சோ்ந்த ஆண்டியப்பன் மகன் சலவைத் தொழிலாளி பிச்சைமணி (55), சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்தாராம்.
இதுகுறித்து அளிக்கப்பட்ட புகாரின் பேரில் போடி அனைத்து மகளிா் காவல் நிலைய போலீஸாா் பிச்சைமணி மீது போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.