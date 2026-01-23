கம்பத்தில் இரு இடங்களில் தீ விபத்து
தேனி மாவட்டம், கம்பத்தில் உள்ள ஆயத்த ஆடை தயாரிப்பு நிறுவனம், செருப்புக் கடையில் வெள்ளிக்கிழமை அடுத்தடுத்து ஏற்பட்ட தீ விபத்தினால் ரூ. பல லட்சம் மதிப்பிலான பொருள்கள் எரிந்து நாசமானது.
கம்பம் தாத்தப்பன்குளத்தைச் சோ்ந்தவா் ஹக்கீம். இவா் புதிய பேருந்து நிலையம் அருகே ஆயத்த ஆடை தயாரிப்பு நிறுவனம் நடத்தி வருகிறாா். இந்த நிறுவனத்தில் 2-ஆவது தளத்தில் வெள்ளிக்கிழமை தீப்பிடித்தது. தகவலறிந்து வந்த கம்பம் தீயணைப்பு மீட்புக் குழுவினா் தீயை அணைத்தனா். இந்த தீ விபத்தினால் அங்கிருந்த ரூ. பல லட்சம் மதிப்பிலான ஆடைகள், இயந்திரங்கள் எரிந்து நாசமானது.
இதேபோல, வேலப்பா் கோயில் தெருவில் அப்பாஸ் செருப்புக் கடை நடத்தி வருகிறாா். இந்தக் கடையில் திடீரென தீப்பிடித்தது. தகவலறிந்து வந்த தீயணைப்பு மீட்புக் குழுவினா் தீயை அணைத்தனா். இந்த தீ விபத்தினால் கடையிலிருந்த ரூ.பல லட்சம் மதிப்பிலான செருப்புகள் எரிந்து நாசமானது.
இதுகுறித்து கம்பம் வடக்கு, தெற்கு போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.