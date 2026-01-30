தேனி
சாலை விபத்தில் ஆட்டோ ஓட்டுநா் உயிரிழப்பு
தேனி மாவட்டம், சில்வாா்பட்டி அருகே நிகழ்ந்த சாலை விபத்தில் ஆட்டோ ஓட்டுநா் வியாழக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
தேனி மாவட்டம், சில்வாா்பட்டி அருகே நிகழ்ந்த சாலை விபத்தில் ஆட்டோ ஓட்டுநா் வியாழக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
பெரியகுளம் அருகேயுள்ள அழகா்நாயக்கன்பட்டியைச் சோ்ந்த பாலகிருஷ்ணன் மகன் அருண்குமாா் (22). ஆட்டோ ஓட்டுநரான இவா், வியாழக்கிழமை சில்வாா்பட்டி சாலை கதிரப்பன்பட்டி பேருந்து நிறுத்தம் அருகே சென்றபோது கட்டுப்பாட்டை இழந்த ஆட்டோ சாலைத் தடுப்புச் சுவரில் மோதியது.
இதில் பலத்த காயமடைந்த அவரை அங்கிருந்தவா்கள் மீட்டு 108 அவசர ஊா்தி மூலம் தேனி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லும் வழியி அவா் உயிரிழந்தாா். இதுகுறித்து தேவதானபட்டி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.