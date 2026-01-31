தேனி
தேனியில் முதல்வா் இளைஞா் விளையாட்டுத் திருவிழா போட்டி
தேனி மாவட்ட விளையாட்டு மைதானத்தில் விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் சாா்பில் இது நம்ம ஆட்டம் என்ற பெயரில் மாவட்ட அளவிலான முதல்வா் இளைஞா் விளையாட்டுத் திருவிழா போட்டிகள் சனிக்கிழமை நடைபெற்றன.
இந்தப் போட்டிகளை மாவட்ட ஆட்சியா் ரஞ்ஜீத்சிங் தொடங்கி வைத்தாா். மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலா் சிவக்குமாா், மாவட்ட சமூக நல அலுவலா் சியாமளாதேவி, மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலா் காமாட்சி ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
இதில் 16 வயது முதல் 35 வயதுக்குள்பட்ட ஆண், பெண்களுக்கு ஓவியப் போட்டி, பெண்களுக்கு கோலப் போட்டி, மாற்றுத்திறனாளி ஆண், பெண்களுக்கு தனித் தனி பிரிவுகளில் ஓட்டம், குண்டு எறிதல் ஆகிய போட்டிகள் நடைபெற்றது. போட்டிகளில் வென்றவா்களுக்கு முதல் பரிசு ரூ.6,000, 2-ஆம் பரிசு ரூ.4,000, 3-ஆம் பரிசு ரூ.2,000, பாராட்டுச் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன.