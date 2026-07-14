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தேனி

ஆண்டிபட்டி பகுதியில் இன்று மின்தடை

தேனி மாவட்டம், ஆண்டிபட்டி பகுதியில் செவ்வாய்க்கிழமை (ஜூலை 14) மின்தடை ஏற்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.

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மின்தடை - கோப்புப்படம்

Updated On :14 ஜூலை 2026, 12:04 am IST

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தேனி மாவட்டம், ஆண்டிபட்டி பகுதியில் செவ்வாய்க்கிழமை (ஜூலை 14) மின் தடை ஏற்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.

இதுகுறித்து பெரியகுளம் மின் பகிா்மான செயற்பொறியாளா் ப. பாலபூமி வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு: ஆண்டிபட்டி துணை மின் நிலையத்தில் மாதாந்திரப் பராமரிப்புப் பணிகள் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெறுகிறது.

இதனால், ஆண்டிபட்டி, டி.சுப்புலாபுரம், ராஜகோபாலன்பட்டி, பொம்மிநாயக்கன்பட்டி, ஏத்தக்கோவில், ராஜதானி, பாலக்கோம்பை, இதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் அன்று காலை 10 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும் என்றாா் அவா்.

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