தேனி மாவட்டம், கம்பம் தொகுதி முதல் முறையாக தவெக வேட்பாளா் பி.எல்.ஏ.ஜெகநாத் மிஸ்ரா பெற்றாா்.
கம்பம் சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் திமுக, அதிமுக, தவெக, நாதக கட்சியினா் உள்ளிட்ட 19 போ் போட்டியிட்டனா். திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற வாக்கு எண்ணிக்கையின் போது, திமுக, தவெக வேட்பாளா்களிடையே கடும் போட்டி நிலவியது.
திமுக வேட்பாளா் நா.ராமகிருஷ்ணன், தவெக வேட்பாளா் ஜெகநாத்மிஸ்ரா ஆகியோா் 22 சுற்றுகள் வரை மாறி மாறி முன்னிலை வகித்தனா். இறுதி 3 சுற்றுகளில் தவெக வேட்பாளா் ஜெகநாத்மிஸ்ரா முன்னிலை வகித்து, 2,32,425 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றாா். 751 வாக்கு வித்தியாசத்தில் அவா் வெற்றி பெற்ாக அறிவிக்கப்பட்டது. இதற்கான சான்றிதழை மாவட்ட தோ்தல் அலுவலா் வழங்கினாா்.
முக்கிய வேட்பாளா்கள் பெற்ற வாக்குகள் விவரம்:
பி.எல்.ஏ. ஜெகநாத்மிஸ்ரா (தவெக) - 85,394
நா. ராமகிருஷ்ணன் (திமுக) - 84,643
எஸ்.டி.கே. ஜக்கையன் (அதிமுக) - 27,307
ஆ. அன்புச்செல்வி (நாதக) - 9,599
தவெக வேட்பாளா் ஜெகநாத்மிஸ்ரா 2006 -இல் இதே தொகுதியில் தேமுதிக சாா்பில் போட்டியிட்டு தோல்வி அடைந்தாா். பின்னா், நமது மக்கள் முன்னேற்றக்கழம் என்ற பெயரில் புதிய கட்சியைத் தொடங்கினாா். தற்போது தவெகவுடன் கூட்டணி வைத்து, கம்பம் தொகுதியில் போட்டியிட்டாா்.
தொடர்புடையது
கோபி தொகுதியில் தவெக வேட்பாளா் கே.ஏ. செங்கோட்டையன் 9-ஆவது முறையாக வெற்றி
கம்பம் தொகுதியில் 751 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தவெக வேட்பாளா் வெற்றி
பவானியில் அதிமுக நான்காவது முறையாக வெற்றி
தேவாரத்தில் தவெக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு
வீடியோக்கள்
விஜய் அடுத்தடுத்து எடுக்கும் முடிவுகள்...: வலைப்பேச்சு அந்தணன் Exclusive | TVK Vijay |
தினமணி செய்திச் சேவை
கொளத்தூரில் மு.க. ஸ்டாலின் கண்ணீரில் திமுக தொண்டர்கள்! | DMK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தவெக அழைத்தால் என்ன செய்வீர்கள்? விசிக, கம்யூ. தலைவர்கள் விளக்கம்! | VCK | CPI | CPM
தினமணி செய்திச் சேவை
தவெகவை நோக்கி நகரும் காங்கிரஸ் | TVK Vijay | TN Election 2026 | Congress | TVK 108
தினமணி செய்திச் சேவை