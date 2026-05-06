Dinamani
மே 8-இல் 19 மாவட்டங்களுக்கு பலத்த மழை எச்சரிக்கை!பிளஸ் 2 தோ்வு முடிவுகள் தாமதமாக வாய்ப்பு?தேர்தல் நடைமுறை விதிகள் இன்று மாலையுடன் நிறைவு!2025-26 நிதியாண்டில் நேரடி வரி வசூல் ரூ. 23.40 லட்சம் கோடி!அமெரிக்காவில் இந்திய முதலீடுகள் அதிகரிப்பு!
/
தேனி

கம்பத்தில் முதல் முறையாக தவெக வேட்பாளா் வெற்றி

கம்பம் தொகுதி முதல் முறையாக தவெக வேட்பாளா் பி.எல்.ஏ.ஜெகநாத் மிஸ்ரா பெற்றாா்.

News image
Updated On :6 மே 2026, 3:26 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தேனி மாவட்டம், கம்பம் தொகுதி முதல் முறையாக தவெக வேட்பாளா் பி.எல்.ஏ.ஜெகநாத் மிஸ்ரா பெற்றாா்.

கம்பம் சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் திமுக, அதிமுக, தவெக, நாதக கட்சியினா் உள்ளிட்ட 19 போ் போட்டியிட்டனா். திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற வாக்கு எண்ணிக்கையின் போது, திமுக, தவெக வேட்பாளா்களிடையே கடும் போட்டி நிலவியது.

திமுக வேட்பாளா் நா.ராமகிருஷ்ணன், தவெக வேட்பாளா் ஜெகநாத்மிஸ்ரா ஆகியோா் 22 சுற்றுகள் வரை மாறி மாறி முன்னிலை வகித்தனா். இறுதி 3 சுற்றுகளில் தவெக வேட்பாளா் ஜெகநாத்மிஸ்ரா முன்னிலை வகித்து, 2,32,425 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றாா். 751 வாக்கு வித்தியாசத்தில் அவா் வெற்றி பெற்ாக அறிவிக்கப்பட்டது. இதற்கான சான்றிதழை மாவட்ட தோ்தல் அலுவலா் வழங்கினாா்.

முக்கிய வேட்பாளா்கள் பெற்ற வாக்குகள் விவரம்:

பி.எல்.ஏ. ஜெகநாத்மிஸ்ரா (தவெக) - 85,394

நா. ராமகிருஷ்ணன் (திமுக) - 84,643

எஸ்.டி.கே. ஜக்கையன் (அதிமுக) - 27,307

ஆ. அன்புச்செல்வி (நாதக) - 9,599

தவெக வேட்பாளா் ஜெகநாத்மிஸ்ரா 2006 -இல் இதே தொகுதியில் தேமுதிக சாா்பில் போட்டியிட்டு தோல்வி அடைந்தாா். பின்னா், நமது மக்கள் முன்னேற்றக்கழம் என்ற பெயரில் புதிய கட்சியைத் தொடங்கினாா். தற்போது தவெகவுடன் கூட்டணி வைத்து, கம்பம் தொகுதியில் போட்டியிட்டாா்.

தொடர்புடையது

கோபி தொகுதியில் தவெக வேட்பாளா் கே.ஏ. செங்கோட்டையன் 9-ஆவது முறையாக வெற்றி

கோபி தொகுதியில் தவெக வேட்பாளா் கே.ஏ. செங்கோட்டையன் 9-ஆவது முறையாக வெற்றி

கம்பம் தொகுதியில் 751 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தவெக வேட்பாளா் வெற்றி

கம்பம் தொகுதியில் 751 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தவெக வேட்பாளா் வெற்றி

பவானியில் அதிமுக நான்காவது முறையாக வெற்றி

பவானியில் அதிமுக நான்காவது முறையாக வெற்றி

தேவாரத்தில் தவெக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

தேவாரத்தில் தவெக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

வீடியோக்கள்

விஜய் அடுத்தடுத்து எடுக்கும் முடிவுகள்...: வலைப்பேச்சு அந்தணன் Exclusive | TVK Vijay |
வீடியோக்கள்

விஜய் அடுத்தடுத்து எடுக்கும் முடிவுகள்...: வலைப்பேச்சு அந்தணன் Exclusive | TVK Vijay |

தினமணி செய்திச் சேவை

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
கொளத்தூரில் மு.க. ஸ்டாலின் கண்ணீரில் திமுக தொண்டர்கள்! | DMK
வீடியோக்கள்

கொளத்தூரில் மு.க. ஸ்டாலின் கண்ணீரில் திமுக தொண்டர்கள்! | DMK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக அழைத்தால் என்ன செய்வீர்கள்? விசிக, கம்யூ. தலைவர்கள் விளக்கம்! | VCK | CPI | CPM
வீடியோக்கள்

தவெக அழைத்தால் என்ன செய்வீர்கள்? விசிக, கம்யூ. தலைவர்கள் விளக்கம்! | VCK | CPI | CPM

தினமணி செய்திச் சேவை

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெகவை நோக்கி நகரும் காங்கிரஸ் | TVK Vijay | TN Election 2026 | Congress | TVK 108
வீடியோக்கள்

தவெகவை நோக்கி நகரும் காங்கிரஸ் | TVK Vijay | TN Election 2026 | Congress | TVK 108

தினமணி செய்திச் சேவை

12 மணி நேரங்கள் முன்பு