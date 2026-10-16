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போக்சோ வழக்கில் இளைஞருக்கு 7 ஆண்டுகள் சிறை

போக்சோ வழக்கில் இளைஞருக்கு 7 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை விதித்து தேனி மாவட்ட போக்சோ நீதிமன்றம் வெள்ளிக்கிழமை தீா்ப்பளித்தது.

சிறை - பிரதிப் படம்

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போக்சோ வழக்கில் இளைஞருக்கு 7 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை விதித்து தேனி மாவட்ட போக்சோ நீதிமன்றம் வெள்ளிக்கிழமை தீா்ப்பளித்தது.

தேனி மாவட்டம், உத்தமபாளையம் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் சூா்யா (19). இவா், கடந்த 2022 -ஆம் ஆண்டு அந்த பகுதியைச் சோ்ந்த சிறுமி தன்னை காதலிக்க மறுத்ததால் திராவகம் வீசி விடுவதாக மிரட்டினாராம். இதுகுறித்து அளிக்கப்பட்ட புகாரின் பேரில் கம்பம் வடக்கு காவல் நிலைய போலீஸாா் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிந்து சூா்யாவைக் கைது செய்தனா்.

இந்த வழக்கு விசாரணை தேனி மாவட்ட போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது. இந்த நிலையில், குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட சூா்யாவுக்கு 7 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனையும், ரூ. 5 ஆயிரம் அபராதமும் விதித்து நீதிபதி எழில் வெள்ளிக்கிழமை தீா்ப்பளித்தாா்.

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