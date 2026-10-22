தேனி அருகே சாலை விபத்தில் குழந்தையுடன், தாய் உயிரிழப்பு
தேனி அருகே இரு சக்கர வாகனம் மீது சரக்கு வாகனம் மோதியதில் குழந்தையுடன், தாய் வியாழக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
பலி
தேனி அருகே இரு சக்கர வாகனம் மீது சரக்கு வாகனம் மோதியதில் குழந்தையுடன், தாய் வியாழக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
தேனி மாவட்டம், தேவாரம் மூணான்டிபட்டியைச் சோ்ந்தவா் மனோஜ் (45). இவா், தனது மனைவி ஷகிலா (25), குழந்தை சண்முகி (1) ஆகியோருடன் இரு சக்கர வாகனத்தில் தேனியில் பொருள்களை வாங்கி விட்டு திரும்பினா். மனோஜ் இரு சக்கர வாகனத்தை ஓட்டினாா்.
தேனி அருகேயுள்ள முத்துத்தேவன்பட்டி அருகே செல்லும் போது, எதிரே வந்த சரக்கு வாகனம் இரு சக்கர வாகனத்தின் மீது மோதியதில் ஷகிலா, சண்முகி இருவரும் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனா். அருகிலிருந்தவா்கள் மனோஜை மீட்டு, தேனி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனா். இதுகுறித்து வீரபாண்டி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.
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