Dinamani
சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் வாக்காளர்கள் சொந்த ஊருக்குச் சென்று வாக்களிக்க வசதியாக 11,323 பேருந்துகள் இயக்கம்கேரளத்தில் பட்டாசு வெடித்து விபத்து: 13 பேர் பலி; 40 பேர் படுகாயம்மேற்கு வங்கத்தில் முதல் கட்ட தேர்தல் பிரசாரம் நிறைவுதமிழ்நாட்டில் மாற்றத்தை யாராலும் தடுக்க முடியாது : சந்திரபாபு நாயுடுஇளைஞர்களுக்கும் 'இருசக்கர வாகன' மானியம்! அதிமுகவின் மேலும் 10 வாக்குறுதிகள்!சொந்தத் தொகுதியில் தோற்றுவிடுவோம் என்று விசில் சின்னத்தைத் திருடியவர்கள்: விஜய் சூசகம்
/
விருதுநகர்

சிவகாசி தொகுதி காங்கிரஸ் வேட்பாளா் பிரசாரம் நிறைவு

சிவகாசி சட்டப்பேரவைத் தொகுதி காங்கிரஸ் வேட்பாளா் ஜி.அசோகன் செவ்வாய்க்கிழமை திருத்தங்கலில் தனது பிரசாரத்தை நிறைவு செய்தாா்.

News image

திருத்தங்கலில் நடந்து சென்று வாக்கு சேகரித்த சிவகாசி தொகுதி காங்கிரஸ் வேட்பாளா் ஜி.அசோகன்.

Updated On :21 ஏப்ரல் 2026, 10:10 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

சிவகாசி சட்டப்பேரவைத் தொகுதி காங்கிரஸ் வேட்பாளா் ஜி.அசோகன் செவ்வாய்க்கிழமை திருத்தங்கலில் தனது பிரசாரத்தை நிறைவு செய்தாா்.

திருத்தங்கல் ரயில்வே கடவுப்பாதையிலிருந்து கடைவீதி வழியாக நடந்து சென்று மாரியம்மன் கோயில் முன் தனது பிரசாரத்தை அசோகன் நிறைவு செய்தாா். முன்னதாக மாரியம்மன் கோயில் முன் அவா் பேசியதாவது:

நான் கடந்த 5 ஆண்டு காலம் சிவகாசி தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினராக இருந்து இந்தத் தொகுதியில் பல வளா்ச்சிப் பணிகளை செய்துள்ளேன். எனக்கு மீண்டும் ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்கள். சிவகாசி சுற்று வட்டச் சாலை முதல்கட்டப் பணி நிறவு பெற்றுள்ளது.

நான் வெற்றி பெற்று இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் இரண்டாம் கட்ட பணி, மூன்றாம் கட்ட பணியை நிறைவு செய்து, சிவகாசி நகரில் போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்கச் செய்வேன். தற்போது தாமிரவருணி கூட்டுக் குடிநீா் திட்டம் நிறைவடையாமல் உள்ளது. இந்தத் திட்டத்தை நிறைவு செய்து மாநகராட்சி முழுவதும் குடிநீா் கிடைக்க ஏற்ப்படு செய்வேன் என்றாா் அசோகன்.

விறு, விறுப்பாக நடைபெற்ற இறுதிக் கட்ட பிரசாரம்

விறு, விறுப்பாக நடைபெற்ற இறுதிக் கட்ட பிரசாரம்

அவிநாசி நகரில் பாஜக வேட்பாளா் எல். முருகன் வாக்கு சேகரிப்பு

அவிநாசி நகரில் பாஜக வேட்பாளா் எல். முருகன் வாக்கு சேகரிப்பு

திருவண்ணாமலை பாஜக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

திருவண்ணாமலை பாஜக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

சிவகாசி தொகுதியில் வீதி வீதியாகச் சென்று காங். வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

சிவகாசி தொகுதியில் வீதி வீதியாகச் சென்று காங். வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

