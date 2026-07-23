சிவகாசி அரசு மருத்துவமனையில் ரூ.12.58 லட்சம் மதிப்பில் புனரமைக்கப்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் சேவை மையத்தை புதன்கிழமை அமைச்சா் ச. கீா்த்தனா திறந்து வைத்தாா்.
நிகழ்ச்சிக்கு விருதுநகா் மாவட்ட ஆட்சியா் என்.ஓ. சுகபுத்ரா தலைமை வகித்தாா். நிகழ்ச்சியில், 3 மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ரூ.1.16 லட்சம் மதிப்புள்ள மின்கல சக்கர நாற்காலிகளையும், 3 அறிவு சாா் குறைபாடுடைய குழந்தைகளுக்கு ரூ.27 ஆயிரம் மதிப்புள்ள அறிவு சாா் உபகரணங்களையும் வழங்கி அமைச்சா் பேசியதாவது:
விருதுநகா் மாவட்டம் 13 வட்டாரங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டு 6 ஒருங்கிணைந்த மாற்றுத்திறனாளிகள் சேவை மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம் 2026 மாா்ச் மாதம் முதல் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு சேவைகள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த மையத்தில் மாற்றுத்திறனாளிகள், வாழ்க்கைத் திறன் கல்வி, பெற்றோா், பாதுகாவா்களுக்கான பயிற்சி, அரசு நலதிட்ட உதவிகள் பெற விண்ணப்பித்தல், கல்வி உதவித்தொகை பெற விண்ணப்பித்தல், வேலைவாய்ப்புக்கான வழிகாட்டுதல், புகாா்களைப் பரிசீலனை செய்து தீா்வு காண்பது உள்ளிட்ட சேவைகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. இதனை மாற்றுத்திறனாளிகள் பயன்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும் என்றாா் அவா்.
நிகழ்ச்சியில், சிவகாசி சாா்-ஆட்சியா் முகமது இா்பான், மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலா் செந்தில் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
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