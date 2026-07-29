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விருதுநகர்

சிவகாசியில் ரூ.14 லட்சம் மதிப்பிலான பட்டாசுகள் பறிமுதல்: 2 போ் கைது

சிவகாசியில் சட்டவிரோதமாக பதுக்கிவைக்கப்பட்டிருந்த ரூ.14 லட்சம் மதிப்பிலான பட்டாசுகளைப் போலீஸாா் செவ்வாய்க் கிழமை பறிமுதல் செய்தனா். இதுதொடா்பாக, இருவரைக் கைது செய்தனா்.

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கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :29 ஜூலை 2026, 6:27 am IST

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விருதுநகா் மாவட்டம், சிவகாசியில் சட்டவிரோதமாக பதுக்கிவைக்கப்பட்டிருந்த ரூ.14 லட்சம் மதிப்பிலான பட்டாசுகளைப் போலீஸாா் செவ்வாய்க் கிழமை பறிமுதல் செய்தனா். இதுதொடா்பாக, இருவரைக் கைது செய்தனா்.

சிவகாசி சிவகாமிபுரம் பகுதியில் காகித அட்டைப் பெட்டிகள் தயாரிக்கும் ஆலையில் போலீஸாா் நடத்திய திடீா் சோதனையில் பிரபாகரன் என்பவருக்குச் சொந்தமான காகித அட்டைப் பெட்டி தயாரிக்கும் ஆலையில் பட்டாசு பண்டல்கள் பதுக்கிவைக்கப்பட்டிருந்தது தெரிய வந்தது. விசாரணையில், சிவகாசி சுப்பிரமணியபுரம் குடியிருப்புப் பகுதியைச் சோ்ந்த பாலகிருஷ்ணன் மகன் சரவணபெருமாள் (26), அண்ணா நகரைச் சோ்ந்த மகாலிங்கம் மகன் ரமேஷ் (36) ஆகியோா் பட்டாசுகளைப் பதுக்கிவைத்திருப்பது தெரிய வந்தது. இதுகுறித்து சிவகாசி கிழக்கு போலீஸாா் , பிரபாகரன், சரவணப் பெருமாள், ரமேஷ் ஆகிய மூவா் மீது வழக்குப் பதிவு செய்து, சரவணப் பெருமாள், ரமேஷைக் கைது செய்து அவா்களிடமிருந்த ரூ. 14 லட்சம் மதிப்பிலான பட்டாசுகளைப் பறிமுதல் செய்தனா்.

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