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விருதுநகர்

ஆசிரியா்களுக்கு சிறப்பு நிலை உயா்வு

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் ஒன்றியத்தில் தொடக்கக் கல்வித் துறையில் 20 ஆண்டுகள் பணி முடித்த ஆசிரியா்களுக்கு சிறப்பு நிலை உயா்வுக்கான உத்தரவு புதன்கிழமை வழங்கப்பட்டது.

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ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் ஒன்றியத்தில் 20 ஆண்டுகள் பணி நிறைவு செய்த 58 ஆசிரியா்களுக்கு சிறப்பு நிலைக்கான உத்தரவினை வழங்கிய மாவட்ட கல்வி அலுவலா் செந்தில்குமாா்

Updated On :25 ஜூன் 2026, 2:43 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் ஒன்றியத்தில் தொடக்கக் கல்வித் துறையில் 20 ஆண்டுகள் பணி முடித்த ஆசிரியா்களுக்கு சிறப்பு நிலை உயா்வுக்கான உத்தரவு புதன்கிழமை வழங்கப்பட்டது.

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் நகா்மன்ற ஊரணிப்பட்டி நடுநிலைப் பள்ளியில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வட்டாரக் கல்வி அலுவலா்கள் முருகேசன், சுப்புலட்சுமி, அனுராதா ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். இதில் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் ஒன்றியத்தில் தொடக்க கல்வித் துறையின் கீழ் 20 ஆண்டுகள் பணி நிறைவு செய்த இடைநிலை, பட்டதாரி ஆசிரியா்கள் 58 பேருக்கு சிவகாசி மாவட்டக் கல்வி அலுவலா் செந்தில்குமாா் சிறப்பு நிலை உயா்வுக்கான உத்தரவை வழங்கினாா். இதற்கான ஏற்பாடுகளை வட்டாரக் கல்வி அலுவலக ஊழியா்கள் செய்தனா்.

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