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விருதுநகர்

கஞ்சா வழக்கில் இளைஞா் கைது

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் அருகே கஞ்சா வழக்கில் இளைஞரை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.

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கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :26 ஜூன் 2026, 2:33 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் அருகே கஞ்சா வழக்கில் இளைஞரை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் நகா் காவல் நிலைய உதவி ஆய்வாளா் கனகராஜ் தலைமையிலான போலீஸாா் போதைப் பொருள் விற்பனை தடுப்பு தொடா்பாக ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனா். அப்போது, கோட்டைப்பட்டி சாலையில் உள்ள தனியாா் பள்ளி விளையாட்டு மைதானம் அருகே இரு சக்கர வாகனத்தில் வந்தவரை நிறுத்தி சோதனை செய்த போது, விற்பனைக்காக கஞ்சா வைத்திருந்தது தெரியவந்தது. இது தொடா்பாக வத்திராயிருப்பைச் சோ்ந்த முத்துபாண்டி என்பவரை கைது செய்த போலீஸாா், அவரிடமிருந்து 250 கிராம் கஞ்சா, இரு சக்கர வாகனம், கைப்பேசி, ரூ.7,800 ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்தனா்.

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