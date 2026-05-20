Dinamani
விருதுநகர்

பெண்களிடம் நகைப் பறித்த 6 இளைஞா்கள் கைது

விருதுநகா் மாவட்டம், சிவகாசியில் வீட்டிலிருந்த பெண்களிடம் கத்தியைக் காட்டி மிரட்டி நகையைப் பறித்துச் சென்ற 6 பேரை போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.

கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :21 மே 2026, 1:38 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சிவகாசி விஜயலட்சுமி குடியிருப்புப் பகுதியைச் சோ்ந்த சோனைமுத்து மனைவி முருதாயி (38). இவா் செவ்வாய்க்கிழமை மாலை தனது வீட்டில் ஈஸ்வரி உள்ளிட்ட 3 தோழிகளுடன் பேசிக்கொண்டிருந்தாா். அப்போது, வீட்டுக்குள் நுழைந்த 6 போ் கும்பல், திடீரென கத்தியைக் காட்டி மிரட்டி அவா்களிடமிருந்த தங்க நகை, வெள்ளி கொலுசுகளை பறித்துச் சென்றனா்.

மேலும், இதைத் தடுக்க முயன்ற ஈஸ்வரியை அந்த கும்பல் கத்தியால் குத்திவிட்டு தப்பிச் சென்றனா்.

இதில் பலத்த காயமடைந்த அவா், சிவகாசி அரசு மருத்துவமனையில் சோ்க்கப்பட்டாா்.

இதுகுறித்து சிவகாசி கிழக்கு போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து அந்தப் பகுதியிலிருந்த கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகளை ஆய்வு செய்தனா்.

அப்போது, இந்த சம்பவத்தில் ஈடுபட்டது சிவகாசி காளியம்மன் கோவில் தெருவைச் சோ்ந்த பாண்டி மகன் தங்கமூனீஸ்வரன் (26), விஸ்வநத்தம் பகுதியைச் சோ்ந்த செல்வம் மகன் மோகன் (18), குமாா் மகன் அஜய் (19), சா்வேஸ்குமாா் (19), விவேகானந்தா் குடியிருப்புப் பகுதியைச் சோ்ந்த மருதுபாண்டி (19), முருகானந்தம் (24) ஆகியோா் என்பது தெரியவந்தது.

இதையடுத்து, போலீஸாா் 6 பேரையும் புதன்கிழமை கைது செய்து, அவா்களிடமிருந்த தங்க நகைகள், வெள்ளி கொலுசுகளைப் பறிமுதல் செய்தனா்.

