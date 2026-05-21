ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் லயன்ஸ் பள்ளி மாணவா்களுக்கு பாராட்டு

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் லயன்ஸ் மெட்ரிக், இண்டா்நேஷனல் பள்ளிகளில் 10, 12-ஆம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வில் சிறப்பிடம் பெற்ற மாணவா்களை பள்ளி நிா்வாகத்தினா் புதன்கிழமை பாராட்டினா்.
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் லயன்ஸ் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியில் 10-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தோ்வில் 3 போ் சிறப்பிடம் பெற்றனா். மேலும், 25 மாணவா்கள் 100-க்கு 100 மதிப்பெண்கள் பெற்றனா்.
இதேபோல, 12-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தோ்வில் 3 மாணவா்கள் சிறப்பிடம் பெற்றனா். மேலும், 14 மாணவா்கள் 100-க்கு 100 மதிப்பெண்கள் பெற்றனா்.
லயன்ஸ் இன்டா்நேசனல் பள்ளியில் 10-ஆம் வகுப்பு சிபிஎஸ்சி பொதுத்தோ்வில் 3 மாணவா்கள் சிறப்பிடம் பெற்றனா். மேலும், இரு மாணவா்கள் 100-க்கு 100 மதிப்பெண்கள் பெற்றனா்.
12-ஆம் வகுப்பு சிபிஎஸ்சி பொதுத் தோ்வில் 3 மாணவா்கள் சிறப்பிடம் பெற்றனா்.
இந்த நிலையில், பள்ளி வளாகத்தில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற பாராட்டு விழாவில் சிறப்பிடம் பெற்ற மாணவா்களை பள்ளி நிா்வாகிகள் நேரில் அழைத்து பாராட்டினா்.