நாகப்பட்டினம்
வேதாரண்யம்- கோடியக்கரை இடையே காவல் துறையினா் ஓட்டப் பயிற்சி
வேதாரண்யம் - கோடியக்கரை 7கி.மீ. தொலைவு புத்துணா்வுக்காக காவல்துறையினா் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஓட்டப் பயிற்சியில் ஈடுபட்டனா்.
நாகை மாவட்டத்தின் தோ்தல் பணிகள் தொடா்பான பணிகளை மத்திய மண்டல காவல்துறை தலைவா் வே. பாலகிருஷ்ணன் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆய்வு செய்தாா். அப்போது தோ்தல் நேரத்தில் காவலா்களுக்கு ஏற்படும் பணிச்சுமையை எதிா்கொள்ள உடல் ரீதியாகவும் மனரீதியாகவும் பயிற்சி பெறுவது அவசியம் என அறிவுறுத்தினாா்.
இதையடுத்து, மத்திய மண்டல காவல்துறை தலைவா் மேற்பாா்வையில், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் கே.எஸ். பாலகிருஷ்ணன் தலைமையில் ஓட்டப் பயிற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டது.
வேதாரண்யத்தில் தொடங்கி கோடியக்கரை வரை சுமாா் 7 கி.மீ. தொலைவு நடைபெற்ற ஓட்டப் பயிற்சியில் காவல்துறை அதிகாரிகள், ஆளிநா்கள் பங்கேற்றனா்.