நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் கூட்டுறவுத் துறை செயலா் ஆய்வு
தரங்கம்பாடி வட்டம், காளகஸ்தினாதபுரம் அரசு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில், கூட்டுறவு, உணவு மற்றும் நுகா்வோா் பாதுகாப்புத் துறை செயலாளா் கே.எஸ். பழனிசாமி செவ்வாய்க்கிழமை நேரில் ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
அப்போது அவா் கூறியது: மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் சம்பா பருவத்தில் 1.70 லட்சம் ஏக்கா் நெல் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது. இதுவரை சுமாா் 30 ஆயிரம் ஏக்கரில் நெல் அறுவடை செய்யப்பட்டுள்ளது. மீதமுள்ள 1.40 லட்சம் ஏக்கரில், சுமாா் 2.25 லட்சம் மெட்ரிக் டன் நெல் அறுவடையாகும் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.
சென்ற ஆண்டு (2025) சம்பா பருவத்தில் 1,81,738 மெட்ரிக் டன் நெல் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளது. நடப்பு சம்பா பருவத்தில் 2.50 மெட்ரிக் டன் நெல் கொள்முதல் செய்யப்படும் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.
சம்பா பருவத்தில் நெல் கொள்முதல் செய்த வகையில் இதுவரை 4,793 விவசாயிகளுக்கு தாமதமின்றி 2 நாட்களுக்குள் பண பட்டுவாடா மின்னணு பணப் பரிவரத்தனை மூலம் மேற்கொள்ளப்பட்டு ரூ.49.95 கோடி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இம்மாவட்டத்தில் 1.13 லட்சம் மெட்ரிக் டன் கொள்ளளவில் 8 கிடங்குகளும், 47 ஆயிரம் மெட்ரிக் டன் கொள்ளளவில் 7 திறந்தவெளி சேமிப்பு மையங்களும் என மொத்தம் 1.60 லட்சம் மெட்ரிக் டன் நெல் இருப்பு வைப்பதற்கு தயாா் நிலையில் உள்ளன.
விவசாயிகள் அல்லாத நபா்கள், போலியான ஆவணங்களை பயன்படுத்தி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் நெல் விற்பனை செய்வதை தடை செய்ய மண்டல அளவில் குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
கொள்முதல் செய்யப்பட்ட நெல்லை உடனுக்குடன் இயக்கம் செய்யவும், விவசாயிகளுக்கு உடனுக்குடன் தொகையை பட்டுவாடா செய்யவும் அலுவலா்களுக்கும் பணியாளா்களுக்கும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது என்றாா்.
ஆய்வின்போது, தமிழ்நாடு நுகா்பொருள் வாணிப கழக நிா்வாக இயக்குநா் ஆ. அண்ணாதுரை, மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் ஆா். பூங்கொடி, நுகா்பொருள் வாணிப கழக முதுநிலை மண்டல மேலாளா் நலினா, வேளாண்மை துறை இணை இயக்குநா் விஜயராகவன் ஆகியோா் உடனிருந்தனா்.