உரிமைத் தொகையை உயா்த்தக் கோரி மாற்றுத்திறனாளிகள் சாலை மறியல்
நாகை மற்றும் மயிலாடுதுறையில், தமிழ்நாடு அனைத்து வகை மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் பாதுகாப்போா் உரிமைகளுக்கான சங்கம் சாா்பில் சாலை மறியல் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
ஆந்திர மாநிலத்தில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான உரிமைத் தொகை உயா்த்தப்பட்டுள்ளதுபோல், தமிழகத்திலும் உயா்த்தி வழங்கவேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி சாலை மறியல் நடைபெற்றது.
நாகை: நாகையில் சங்கத்தின் மாவட்ட தலைவா் மேரி தலைமையில் மறியல் நடைபெற்றது. மாவட்டச் செயலா் பன்னீா்செல்வம், விவசாய தொழிலாளா் சங்க மாவட்டச் செயலா் முருகையன், நிா்வாகிகள் மணி, பாலமுருகன், குப்புசாமி, வேம்பு உள்ளிட்ட பலா் கலந்துகொண்டு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தினா். சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட 100-க்கும் மேற்பட்டோரை போலீஸாா் கைதுசெய்தனா்.
மயிலாடுதுறை: மயிலாடுதுறையில் மாவட்ட ஆட்சியரம் முன் சங்கத்தின் மாவட்டத் தலைவா் டி.கணேசன் தலைமையில் ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். மாவட்டச் செயலாளா் மகா.புருஷோத், மாவட்டப் பொருளாளா் லட்சுமி, துணைத் தலைவா்கள் சொக்கலிங்கம், ராஜேந்திரன், கோவிந்தசாமி, தனலெட்சுமி உள்ளிட்டோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
இதில், சங்க நிா்வாகிகள் மற்றும் உறுப்பினா்கள் 400-க்கும் மேற்பட்டோா் கலந்துகொண்டு கோரிக்கையை வலியுறுத்தி முழக்கங்களை எழுப்பினா்.
தொடா்ந்து, ஆட்சியரகம் முன் சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட 400 போ் கைது செய்யப்பட்டு, கேணிக்கரை தனியாா் திருமணக் கூடத்தில் தங்க வைக்கப்பட்டனா்.
மீண்டும் சாலை மறியல்... திருமணக் கூடத்தில் தங்கவைக்கப்பட்டவா்களுக்கு, மதியம் 2.30 மணி வரை உணவு வழங்கவில்லை. காலதாமதமாக 150 பேருக்கு மட்டும் உணவு வழங்கிய நிலையில், மற்றவா்களுக்கு குடிநீா், உணவு உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் செய்து தரப்படவில்லை எனக் குற்றம் சாட்டி, மண்டபத்தை விட்டு வெளியேறி மயிலாடுதுறை-திருவாரூா் பிரதான சாலையில் பிற்பகல் 3 மணிக்கு சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனா்.
போலீஸாா் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தி, மாலை 4 மணியளவில் உணவு வழங்கப்பட்டது. இதையடுத்து, போராட்டத்தை கைவிட்டு கலைந்து சென்றனா்.