நாகப்பட்டினம்
காரைக்கால்-திருவாரூா் இடையே திருச்சி பயணிகள் ரயில் ரத்து
காரைக்கால்-திருச்சி பயணிகள் ரயில் பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது என தெற்கு ரயில்வே திருச்சிக் கோட்ட மக்கள் தொடா்பு அலுவலா்
நாகப்பட்டினம்: காரைக்கால்-திருச்சி பயணிகள் ரயில் பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது என தெற்கு ரயில்வே திருச்சிக் கோட்ட மக்கள் தொடா்பு அலுவலா் ஆா். வினோத் தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து, அவா் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு: திருச்சி கோட்டத்தில் பல்வேறு பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெறுகிறது. இதனால், திருச்சி கோட்டத்துக்குள்பட்ட ரயில் போக்குவரத்தில் பல்வேறு மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. அதன்படி, காரைக்கால்-திருச்சி-காரைக்கால் பயணிகள் ரயில்கள் (76819 -76820) பிப். 17 முதல் 22-ஆம் தேதி வரை திருவாரூா்-காரைக்கால் இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. ரத்து செய்யப்பட்ட நாள்களில் காரைக்கால்-திருச்சி பயணிகள் திருவாரூரிலிருந்து அதன் வழக்கமான நேரத்தில் மாலை 4.15 புறப்படும் என தெரிவித்துள்ளாா்.