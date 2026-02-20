நாகப்பட்டினம்
திருக்குவளையில் பாஜக ஆா்ப்பாட்டம்
திருக்குவளையில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சாா்பிலான பாஜக பட்டியல் அணி சாா்பில் திமுக அரசை கண்டித்து ஆா்ப்பாட்டம் மற்றும் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது.
திருக்குவளையில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சாா்பிலான பாஜக பட்டியல் அணி சாா்பில் திமுக அரசை கண்டித்து ஆா்ப்பாட்டம் மற்றும் பொதுக்கூட்டம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
மத்திய அரசு பட்டியல் சமூக மக்களுக்கு ஒதுக்கப்படும் நிதி மற்றும் நலத்திட்ட உதவிகளை மற்ற திட்டங்களுக்கு திமுக அரசு அனுப்புவதாக குற்றம்சாட்டி நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டம் மற்றும் பொதுக்கூட்டத்துக்கு பாஜக பட்டியல் அணி மாவட்ட தலைவா் டி. இளவரசன் தலைமை வகித்தாா். பாஜக மாவட்ட தலைவா் ஜி. விஜேந்திரன் முன்னிலை வகித்தாா்.
பாஜக கீழையூா் ஒன்றிய தலைவா் ஏ. புவனேஸ்வர்ராம் வரவேற்றாா். பாஜக மாநில செயற்குழு உறுப்பினா்கள் சிவா, ராகவன், பட்டியல் அணி மாநில செயலாளா் லிங்கம் ஆகியோா் பங்கேற்று கண்டன உரையாற்றினாா்.
பட்டியல அணி மாவட்ட பொதுச் செயலாளா் எல். பன்னீா்செல்வம் நன்றி கூறினாா்.