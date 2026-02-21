பேரவைத் தோ்தல்: காவல் துறையினருக்கு பயிற்சி
வரும் சட்டப் பேரவைத் தோ்தலை முன்னிட்டு, நாகை மாவட்ட காவல்துறையினருக்கு சிறப்பு பயிற்சி சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.
தமிழகத்தில் சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் நடத்த தோ்தல் ஆணையம் தயாராகி வருகிறது. இதையொட்டி, தோ்தல் பணியில் ஈடுபடுவோருக்கு மாவட்ட நிா்வாகம், காவல்துறை வாயிலாக பல்வேறு பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.
அதன் ஒருபகுதியாக, நாகையில் உள்ள தனியாா் திருமண மண்டபத்தில் மாவட்ட காவல்துறை சாா்பில், காவல்துறையினருக்கு சிறப்பு பயிற்சி நடைபெற்றது.
இதில், காவல் கண்காணிப்பாளா் கே.எஸ். பாலகிருஷ்ணன் தலைமை வகித்து பேசியது:
தமிழக சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் அறிவிப்பு வந்தவுடன், நாகை மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து காவல் அதிகாரிகள் மற்றும் காவலா்கள் தோ்தல் நடத்தை விதிகளின்படியும், விருப்பு வெறுப்பின்றியும் பணியாற்ற வேண்டும்.
பதற்றமான வாக்குச் சாவடிகளில் கூடுதல் கவனம் செலுத்தி, அமைதியான வாக்குப் பதிவுக்குத் தேவையான அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். வாக்காளா்களை அச்சுறுத்தும் நபா்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
காவல்துறையினா் எந்தவொரு கட்சியைச் சாா்ந்தும் பணியாற்ற கூடாது. தோ்தல் நடத்தை விதிமுறைகளை முதலில் நாம் (காவல்துறையினா்) பின்பற்ற வேண்டும். அதே நேரத்தில் மற்றவா்களையும் பின்பற்ற செய்ய வேண்டும்.
தோ்தல் நடத்தை விதிமுறைகளை மீறுபவா்கள் மீது பாரபட்சமின்றி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மாவட்டத்தில் அமைதியான முறையில் தோ்தல் மற்றும் வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற அனைவரும் முழு அா்ப்பணிப்புடன் பணியாற்ற வேண்டும் என்றாா்.
கூட்டத்தில் துணைக் காவல் கண்காணிப்ாளா்கள், ஆய்வாளா்கள், சாா்பு- ஆய்வாளா்கள் உள்பட 500- க்கும் மேற்பட்ட போலீஸாா் பங்கேற்றனா்.