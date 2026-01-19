திருமெய்ஞானம் தியாகிகள் அஞ்சான்-நாகூரான் நினைவு தினம்
தரங்கம்பாடி: தரங்கம்பாடி வட்டம், திருக்கடையூா் அருகேயுள்ள திருமெய்ஞானத்தில் தியாகிகள் அஞ்சான்-நாகூரானின் 44-ஆம் ஆண்டு நினைவு தினம் மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சாா்பில் திங்கள்கிழமை அனுசரிக்கப்பட்டது.
1982-ஆம் ஆண்டு ஜன.19-இல் நடைபெற்ற அகில இந்திய பொது வேலைநிறுத்தத்தின்போது காவல் துறை நடத்திய துப்பாக்கிச் சூட்டில் திருமெய்ஞானத்தை சோ்ந்த அஞ்சான், நாகூரான் ஆகிய இருவரும் உயிரிழந்தனா்.
இவா்களின் நினைவாக மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சாா்பில் திருமெய்ஞானத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிக்கு தரங்கம்பாடி ஒன்றிய செயலாளா் ஏ. ரவிச்சந்திரன் தலைமை வகித்தாா். கட்சிக் கொடியை மாவட்ட செயலாளா் பி.சீனிவாசன் ஏற்றி வைத்தாா்.
கீழ்வேளூா் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் நாகை மாலி, நாகை மாவட்ட செயலாளா் வீ. மாரிமுத்து, அகில இந்திய விவசாய தொழிலாளா் சங்க மாநில பொதுச்செயலாளா் வீ. அமிா்தலிங்கம், தஞ்சாவூா் மாவட்ட செயலாளா் சின்னை. பாண்டியன், தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கம் சாா்பில் மாநில தலைவா் எஸ். துரைராஜ், இந்திய தொழிற்சங்க மையம் சாா்பில் மாநில துணை தலைவா் கருப்பையா உள்ளிட்டோா் பங்கேற்று தியாகிகள் ஸ்தூபிக்கு மாலை அணிவித்து அஞ்சலி செலுத்தினா்.