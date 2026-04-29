புதுவையில் பிரெஞ்சு மொழியை தவிா்க்கக்கூடாது: பெற்றோா் சங்கம்

மும்மொழிக் கொள்கை புதுவையில் அமல்படுத்துவதன் மூலம் பிரெஞ்சு தவிா்க்கப்படும் நிலை உருவாகியிருப்பதாக பெற்றோா் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.

Updated On :28 ஏப்ரல் 2026, 9:40 pm

மும்மொழிக் கொள்கை புதுவையில் அமல்படுத்துவதன் மூலம் பிரெஞ்சு தவிா்க்கப்படும் நிலை உருவாகியிருப்பதாக பெற்றோா் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து காரைக்கால் மாவட்ட பெற்றோா் சங்கத் தலைவா் எல்.எஸ்.பி. சோழசிங்கராயா் (படம்) செவ்வாய்க்கிழமை வெளியிட்ட அறிக்கை :

புதுவையில் திடீரென மும்மொழிக் கொள்கை அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதை ஒரு வாரத்திற்குள் பள்ளிகள் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. இதுபோன்ற கொள்கை முடிவுகளை திணிக்கும்போது, மக்களால் தோ்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசு உரிய விவாதம் நடத்தி, அதன் சாதக, பாதகங்களை பல்வேறு தரப்பினரைக்கொண்டு ஆராயும். இப்போது அதிகாரமில்லாத அரசு இருக்கும் சமயத்தில், அவசர கதியில் இந்த கொள்கையை அமல்படுத்துவது ஏற்புடையதல்ல.

புதுவை யூனியன் பிரதேசம் பிரெஞ்சு உள்ளிட்ட பன்மொழி பயன்பாட்டில் உள்ளதாகும். மும்மொழிக் கொள்கை அமல்படுத்தப்பட்டால், அதில் 2 இந்திய மொழிகள் இருக்கவேண்டியது கட்டாயமாகும். தமிழுக்கு அடுத்தப்படியாக ஹிந்தி புகுத்தப்படும். பிரெஞ்சு மொழி பயன்பாடு முற்றிலும் இல்லாமல்போய்விடும்.

பிரெஞ்சு மொழியை தவிா்க்கும் போக்கு கூடாது. பிரெஞ்சு மொழிக்கு மாநிலத்தில் உயிரோட்டம் இருக்கும் விதத்திலேயே கல்வி நடைமுறைகள் இருக்கவேண்டும்.

எனவே புதுவை துணைநிலை ஆளுநா் இந்த விவகாரத்தில் தலையிட்டு, அடுத்த அரசு அமையும் வரை மும்மொழிக் கொள்கை அமல்படுத்துவதை தடுக்க வேண்டும் என கூறப்பட்டுள்ளது.

தொடர்புடையது

மே 2-ல் தயாரிப்பாளர் சங்க வேலை நிறுத்தம்: நடிகர் சங்கம் அதிருப்தி!

மே 2-ல் தயாரிப்பாளர் சங்க வேலை நிறுத்தம்: நடிகர் சங்கம் அதிருப்தி!

2026-27 கல்வியாண்டு முதல் புதுச்சேரி அரசுப் பள்ளிகளில் மும்மொழிக் கொள்கை கட்டாயம்

2026-27 கல்வியாண்டு முதல் புதுச்சேரி அரசுப் பள்ளிகளில் மும்மொழிக் கொள்கை கட்டாயம்

அதிமுக கூட்டணிக்கு விழுப்புரம் மாவட்ட நாட்டாமை சங்கம் ஆதரவு

அதிமுக கூட்டணிக்கு விழுப்புரம் மாவட்ட நாட்டாமை சங்கம் ஆதரவு

தமிழ்நாட்டின் ஒரே கொள்கை இருமொழிக் கொள்கையே! - உதயநிதி ஸ்டாலின் பேச்சு

தமிழ்நாட்டின் ஒரே கொள்கை இருமொழிக் கொள்கையே! - உதயநிதி ஸ்டாலின் பேச்சு

பில்லா ரீ-ரிலீஸ் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

பில்லா ரீ-ரிலீஸ் டிரைலர்!

கூலி பவர்ஹவுஸ்!
கூலி பவர்ஹவுஸ்!

விஜய் தவறான கருத்தை விதைக்கிறார்! - Tamilisai விமர்சனம்!
விஜய் தவறான கருத்தை விதைக்கிறார்! - Tamilisai விமர்சனம்!

Podcast | மே 4-ல் நிகழப்போகிறதா புரட்சி? | News & Views | Epi - 29 | Dinamani
Podcast | மே 4-ல் நிகழப்போகிறதா புரட்சி? | News & Views | Epi - 29 | Dinamani

