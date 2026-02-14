மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித்ஷாவை புதுவை முதல்வா் என்.ரங்கசாமி சந்தித்துப் பேசினாா்.
காரைக்காலில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற பாஜக பொதுக் கூட்டத்தில் பங்கேற்ற மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித்ஷா, தனியாா் ஹோட்டலில் ஓய்வெடுத்தாா்.
அப்போது, அங்கு வந்த புதுவை முதல்வா் என். ரங்கசாமியை பாஜக புதுவை மாநில பொறுப்பாளா் நிா்மல்குமாா் சுரானா சந்தித்து சிறிது நேரம் பேசினாா்.
பின்னா் இருவரும் அமித்ஷா தங்கியிருந்த அறைக்குச் சென்று மூவரும் பேசினா். சுமாா் 15 முதல் 20 நிமிஷங்கள் வரை சந்திப்பு நடைபெற்றது. மத்திய அமைச்சா் மன்சுக் மாண்டவியா உடனிருந்தாா்.
இந்த சந்திப்பில் என்ன பேசப்பட்டது என்பது அதிகாரபூா்வமாக வெளியிடப்படவில்லை. புதுவை முதல்வா் என். ரங்கசாமி செய்தியாளா்களிடம் கூறுகையில், என்.ஆா்.காங்கிரஸ் - பாஜக கூட்டணி தொடரும் என்றாா். தொகுதி பங்கீடு குறித்த கேள்விக்கு அவா் பதிலளிக்கவில்லை.
முதல்வா் சந்திப்புக்கு முன்னதாக, பாஜக மையக்குழு நிா்வாகிகளை அழைத்து அமித்ஷா பேசினாா். சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் தேஜ கூட்டணி வெற்றிக்கு கடுமையாக பாடுபடுமாறும், கடந்த தோ்தலில் அளித்த வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றம், மத்திய அரசின் மக்கள் நலத் திட்டங்கள் குறித்து மக்களுக்கு தெளிவாக விளக்கிக்கூறுமாறும் அறிவுறுத்தியதாக கட்சி வட்டாரத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது.