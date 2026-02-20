திருநள்ளாற்றில் பொது கழிப்பறைகள் நிலை மோசம்: முன்னாள் அமைச்சா் குற்றச்சாட்டு
திருநள்ளாற்றில் பொதுக் கழிப்பறைகள் மிக மோசமான நிலையில் உள்ளது என்றாா் புதுவை முன்னாள் அமைச்சரும், காங்கிரஸ் கட்சியின் மாநில துணைத் தலைவருமான ஆா். கமலக்கண்ணன்.
புதுவையில் நடைபெறவுள்ள சட்டப்பேரவைத் தோ்தலையொட்டி, வாக்காளா்களை சந்தித்து பேசி வரும் இவா், நளன் தீா்த்தக் குளம் அருகேயுள்ள பொதுக் கழிப்பறைகளை புதன்கிழமை பாா்வையிட்டு அதன் அவலநிலை குறித்து பொறுப்பாளரிடம் கேட்டறிந்தாா்.
இதுகுறித்து, அவா் கூறியது: திருநள்ளாறு கோயிலுக்கு வாரந்தோறும் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தா்கள் வருகிறாா்கள். வரும் மாா்ச் 6-ஆம் தேதி சனிப்பெயா்ச்சி நடைபெறவுள்ளது.
நளன் தீா்த்தக்குளம் அருகில் உள்ள கழிப்பறை வளாகமும், பிற பொது கழிப்பறை கதவுகள் முறையாக இல்லாமலும், தூய்மை இல்லாமலும், பயன்படுத்த அருவருக்கத்தக்க வகையில் உள்ளன.
திருநள்ளாறு தொகுதியில் மக்களால் தோ்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒருவரும், நியமன நிலையில் ஒருவரும் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்களாக உள்ளனா். ஒருவா்கூட இந்த பிரச்னையை அறிந்து தீா்வு காண முன்வரவில்லை.
மாவட்ட ஆட்சியரும், கோயில் நிா்வாகத்தினரும் இதுபோன்ற பிரச்னைகளை கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ளாதது வேதனை. எனவே, போா்க்கால அடிப்படையில் திருநள்ளாற்றில் கழிப்பறைகளை தூய்மை செய்து, அதிலுள்ள பிரச்னைகளை களையவேண்டும். முறையான பொறுப்பாளா்களை நியமித்து, கழிப்பறைகள் தொடா்ந்து தூய்மை செய்ய அறிவுறுத்தவேண்டும் என்றாா்.