வளா்ந்த இந்தியா 2047 இலக்கை அடைய மாணவா்களின் பங்கு முக்கியம்: புதுவை துணை நிலை ஆளுநா் கே. கைலாஷ்நாதன்
வளா்ந்த இந்தியா 2047 இலக்கை அடைய மாணவா்களின் பங்கு மிக முக்கியமானது என்றாா் புதுவை துணை நிலை ஆளுநா் கே. கைலாஷ்நாதன்.
காரைக்கால் என்ஐடியில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற 12-ஆவது பட்டமளிப்பு விழாவில் மாணவா்களுக்கு பட்டங்களை வழங்கி அவா் பேசியது: ஆசிரியா்கள் பாடங்களை மட்டுமல்ல, மாணவா்களின் சிந்தனையை, திறமையை வடிவமைத்துள்ளனா். இக்கல்வி நிறுவனம் 2025-26-ஆம் ஆண்டில் 30 ஆய்வுத் திட்டங்கள், 7 காப்புரிமைகள் மற்றும் பல புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தங்கள் செய்து கொண்டது பாராட்டுக்குரியது.
மத்திய அரசு கடந்த நிதியாண்டில் உயா் கல்விக்காக ரூ.55,727 கோடி ஒதுக்கியது. அதில் என்ஐடிகளுக்கு ரூ.6,260 கோடி வழங்கப்பட்டுள்ளது. தொழில்நுட்பக் கல்வி நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்கு முக்கியம் என்பதை கருதி அரசு இந்த செயலை செய்துள்ளது.
வளா்ந்த இந்தியா 2047 எனும் இலக்கை அடைய மாணவா்களின் பங்கு மிக அவசியம். தொழில்நுட்பத்தை மனிதகுல நலனுக்காகப் பயன்படுத்த வேண்டும். மாணவா்களுக்கு சமூகப் பொறுப்புணா்வு இருக்க வேண்டும். பெண் பட்டதாரிகள் சமூக முன்னேற்றத்தின் சின்னமாவாா்கள். அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத் துறையில் பெண் பட்டதாரிகள் முன்னிலை வகிக்க வேண்டும்.
இந்தியா உலகளாவிய தலைவராகவும், எழுச்சி பெறும் சக்தியாகவும் உருவெடுத்து வருகிறது. பாரம்பரியமும் தொழில் நுட்பமும் இணைந்த முன்னேற்றம் நாட்டை தன்னிறைவை நோக்கி கொண்டு செல்கிறது. தொழில்நுட்ப முன்னேற்றமே தேசிய வளா்ச்சியின் முதுகெலும்பு என்பதால், அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்துக்கு அரசு முன்னுரிமை அளிக்கிறது.
இந்த வளாகத்தை விட்டு வெளியேறும் போது பல்வேறு துறைகளில் மாணவா்களாகிய நீங்கள் பணியாற்றுவீா்கள். பன்னாட்டு நிறுவனங்கள், ஆய்வு மையங்கள், ஸ்டாா்ட் அப் நிறுவனங்கள், பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் அல்லது உலகப் பல்கலைக் கழகங்கள் என எங்கு சென்றாலும் உங்கள் வோ்களை மறக்கக்கூடாது.
முன்னெப்போதும் இல்லாத வாய்ப்புகளும் சவால்களும் நிறைந்த இக்காலகட்டத்தில் நுழைகிறீா்கள். உங்கள் கல்வி உங்களுக்கு பகுப்பாய்வுத் திறன்களை வழங்கியுள்ளது. அவற்றை புத்திசாலித் தனத்துடனும், பொறுப்புடனும் பயன்படுத்துவது முக்கியம். மனிதகுல நலனுக்காக தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தவேண்டும். திறமையான நிபுணா்களாக மட்டுமல்ல, மதிப்புகளுடன் கூடிய பொறுப்புள்ள குடிமக்களாகவும் இருக்கவேண்டும். சமத்துவமும் நீதியும் நிலவும் சமூகத்தை உருவாக்க முயலுங்கள்.
இரண்டு முக்கியக் கொள்கைகளை மனதில் கொள்வது முக்கியம். அதாவது, ஆயுள் முழுவதும் கற்றுக்கொள்ளும் பழக்கம். தொழில்முறை மேம்பாடு மற்றும் திறன் வளா்ச்சி அவசியமானவை. இரண்டாவது, சமூகப் பொறுப்பு, தரமான பொதுக் கல்வியின் பயனாளா்களாக, சமூகத்திற்கான கடமையுடனும் செயல்படவேண்டும்.சிந்தனை உங்கள் முதலீடாகவும், முயற்சி உங்கள் பாதையாகவும், கடின உழைப்பு உங்கள் தீா்வாகவும் இருக்கவேண்டும் என்றாா்.
பி.டெக்., மாணவா்கள் 226 போ், எம்.டெக்., மாணவா்கள் 11 போ், எம்.எஸ்சி., மாணவா்கள் 20 போ், எம்.டெக்., ஆய்வு மாணவா்கள் 2 போ், பிஎச்.டி., முடித்த 38 போ் பட்டம் பெறுவா் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. நிகழ்வில் பல்வேறு துறைகளில் இளநிலை, முதுநிலை, முனைவா் 171 போ் பட்டம், பதக்கம் பெற்றனா்.
என்ஐடி இயக்குநா் மகரந்த் மாதவ் காங்ரேகா் தலைமையில் நடைபெற்ற பட்டமளிப்பு விழாவில், புதுவை சட்டப்பேரவைத் தலைவா் ஆா். செல்வம், அமைச்சா் பி.ஆா்.என். திருமுருகன், பெங்களூருவில் உள்ள மேம்படுத்தப்பட்ட கணினி மேம்பாட்டு மைய நிா்வாக இயக்குநா் எஸ்.டி. சுதா்ஷன், என்ஐடி பதிவாளா் சீ. சுந்தரவரதன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.