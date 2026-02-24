சாலைகள் மேம்பாட்டுப் பணி தொடக்கம்
காரைக்கால் நகரப் பகுதியில் 7.64 கோடியில் சாலைகள் மேம்பாட்டுப் பணியை அமைச்சா் திங்கள்கிழமை தொடங்கிவைத்தாா்.
காரைக்கால் வடக்கு சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்குட்பட்ட பல்வேறு தெருக்கள், குடியிருப்பு நகா்களில் சாலைகள் மேம்பாட்டுப் பணிகள் நடைபெற்றுவருகின்றன.
சின்னக் கோயில்பத்து முதல் ஷா காா்டன் வரை விடுபட்ட பகுதிகளில் காரைக்கால் பொதுப்பணித்துறை சாலவத்துடன் கூடிய சிமெண்ட் சாலை அமைக்கும் பணி மற்றும் நேரு நகா், நாச்சியாா் நகரில் சாலவத்துடன் கூடிய சாலை மேம்படுத்துதல் பணிக்கு ரூ. 7.28 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது.
இத்திட்டப் பணிக்கான பூமிபூஜை திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது. புதுவை குடிமைப் பொருள் வழங்கல் மற்றும் நுகா்வோா் விவகாரங்கள்துறை அமைச்சா் பி.ஆா்.என். திருமுருகன் பணிகளை தொடங்கிவைத்தாா். நிகழ்வில் பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.