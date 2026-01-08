காரைக்காலில் பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு விநியோகம்
காரைக்காலில் குடும்ப அட்டைதாரா்களுக்கு பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு விநியோகத்தை புதுவை அமைச்சா் பி.ஆா்.என். திருமுருகன் வியாழக்கிழமை தொடங்கிவைத்தாா்.
புதுவை அரசின் குடிமைப் பொருள் மற்றும் நுகா்வோா் விவகாரங்கள் துறை சாா்பில் அரசு ஊழியா்கள், கெளரவ குடும்ப அட்டை வைத்திருப்போா் தவிா்த்து, பிற குடும்ப அட்டைதாரா்களுக்கு ரூ. 800 மதிப்புள்ள பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு விநியோகம் புதுச்சேரியில் முதல்வா் என். ரங்கசாமி அண்மையில் தொடங்கிவைத்தாா்.
காரைக்கால் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த பயனாளிகளுக்கு பரிசுத் தொகுப்பை காரைக்கால்மேடு பகுதியில் அமைச்சா் பி.ஆா்.என். திருமுருகன் வியாழக்கிழமை தொடங்கிவைத்தாா். நிகழ்வில் துறை அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோா்கலந்துகொண்டனா்.
இதில் 4 கிலோ பச்சரிசி, ஒரு கிலோ நாட்டு சா்க்கரை, ஒரு கிலோ பாசிப் பருப்பு, 300 கிராம் நெய், ஒரு கிலோ சூரியகாந்தி எண்ணெய் இடம்பெற்றுள்ளன.