‘தோ்தல் பணிகளை விறுவிறுப்பாக செய்ய வேண்டும்’
புதுவை சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் பணிகளை பாஜகவினா் விறுவிறுப்புடன் மேற்கொள்ளுமாறு புதுவை மாநில பாஜக மேலிட பொறுப்பாளா் நிா்மல்குமாா் சுரானா கேட்டுக்கொண்டாா்.
காரைக்கால் மாவட்டத்தில் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி வாரியாக கட்சி நிா்வாகிகளுடன் அவா் சனிக்கிழமை ஆலோசனை மேற்கொண்டாா். நிரவி - திருப்பட்டினம் தொகுதிக்கான கூட்டம் போலகம் சமுதாயக் கூடத்தில் நடைபெற்றது. கூட்டத்துக்கு பாஜக மாநில பட்டியலணி பொறுப்பாளா் டி.கே.எஸ்.எம். மீனாட்சுந்தரம் முன்னிலை வகித்தாா்.
இதில் நிா்மல்குமாா் சுரானா பேசுகையில், புதுவை சட்டப்பேரவைக்கு தோ்தல் அடுத்த சில மாதங்களில் நடைபெறவுள்ள நிலையில், கட்சியினா் பணிகளை தீவிரமாக செய்யவேண்டும்.
மத்தியிலும், மாநிலத்திலும் செயல்படுத்தப்படும் மக்கள் நலத்திட்டங்கள் குறித்து மக்களுக்கு முறையாக தெரிவிக்க வேண்டும்.
எதிா்க்கட்சியினா் பாஜக மீது சுமத்தும் குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து மக்களுக்கு நல்ல புரிதல் ஏற்படும் வகையில் கட்சியினா் செயல்பாடுகள்இருக்க வேண்டும். வீடுவீடாகச் சென்று கட்சியினா் தோ்தல் பணியாற்ற வேண்டும்.
புதுவையில் 2-ஆவது முறை தேஜகூ அரசு அமையவேண்டும். அப்போதுதான் மத்திய அரசின் உதவிகளின் மூலம் புதுவை மேலும் சிறந்த வளா்ச்சியை எட்டும் என்றாா்.
கூட்டத்தில் புதுவை உள்துறை அமைச்சா் ஆ. நமச்சிவாயம், நியமன சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் ஜி.என்.எஸ். ராஜசேகரன், பாஜக மாநில தலைவா் வி.பி. ராமலிங்கம், சட்டப்பேரவை முன்னாள் உறுப்பினா் வி.எம்.சி.வி. கணபதி உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.