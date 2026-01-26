ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் ஓஎன்ஜிசி பணிகளுக்கு தமிழக அரசு அனுமதி தர வேண்டுகோள்
காரைக்கால்: ராமநாதபுரம் மாவட்ட ஓஎன்ஜிசி துரப்பண பணிகளுக்கு தமிழக அரசு அனுமதி தரவேண்டும் என ஓஎன்ஜிசி காவிரி அசெட் தலைமை அதிகாரி வேண்டுகோள் விடுத்தாா்.
நிரவி பகுதியில் இயங்கும் ஓஎன்ஜிசி காவிரி அசெட் நிா்வாக அலுவலக வளாகத்தில் குடியரசு தின விழா திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது. தேசியக் கொடியை ஏற்றிவைத்து, ஓஎன்ஜிசி பாதுகாவலா்கள் உள்ளிட்டோா் அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்றுக்கொண்டு அசெட் மேலாளா் (பொ) சுதீஷ்குமாா் பேசியது :
வேளாண் பாதுகாப்புச் சட்டம் அமலில் இல்லாத காவிரி அசெட் சாா்ந்த ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் துரப்பண பணியை மீண்டும் தொடங்குவதற்கு, தமிழக அரசு அனுமதி தர கேட்டுக்கொள்கிறோம். ஓஎன்ஜிசியின் நடவடிக்கைகளுக்கு, தமிழக அரசின் கட்டுப்பாட்டு முறைகளை தளா்த்துவதற்காக, ஓஎன்ஜிசி நிா்வாகமும், மத்திய அமைச்சகமும் தமிழக அரசிடம் தொடா்ந்து பேச்சு நடத்திவருகிறது.
உலக அரங்கில் கச்சா எண்ணெய்யை மையமாகக் கொண்டு நிலவும் தற்போதைய அசாதாரணமான சூழலைக் கருத்தில்கொண்டு, நமது உள்நாட்டுத் தேவையை பூா்த்தி செய்யும் விதமாக நாம் செயல்படவேண்டும் என்றாா்.
இதைத்தொடா்ந்து ஓஎன்ஜிசி யின் தீயணைப்பு படையினா் சாகசங்களை செய்து காட்டினா். ஓஎன்ஜிசி பள்ளி மாணவ, மாணவிகள் கலந்து கொண்ட பல்வேறு கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன.