தைப்பூச விழா வேல் பூஜை
காரைக்கால் இந்து அன்னையா் முன்னணி சாா்பில் உலக நன்மை மற்றும் குடும்ப நலனுக்காக 108 வேல் பூஜை காரைக்கால் அம்மையாா் மணிமண்டபத்தில் நடைபெற்றது.
இதில் திரளான பெண்கள் கலந்துகொண்டு வேல் பூஜை செய்து வழிபட்டனா். இதில் கலந்துகொண்டவா்கள் கூறுகையில், வேல் பூஜை செய்து வழிபட்டால், நமது வாழ்வில் எடுத்தக் காரியம் வெற்றி பெறும், நல்ல படிப்பு, அறிவு, நல்ல ஞானம் கிடைக்கும். நமது வாழ்வில் ஏற்படும் தடைகள் நீங்கி, செல்வ செழிப்புடன், மகா லட்சுமி அனுக்கிரகமும், ஆதிபராசக்தியின் ஆசிா்வாதமும் கிடைக்கும். தடைபட்டு நிற்கும் திருமணம் நடைபெறவும், சொந்தமாக வீடு வாங்கவும், நினைத்த காரியங்கள் வெற்றி பெறும் என்று நம்பிக்கை தெரிவித்தனா்.
பூஜையில் கலந்துகொண்டவா்களுக்கு பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது.
ஏற்பாடுகளை இந்து முன்னணி மாவட்டத் தலைவா் ராஜ்குமாா், புதுச்சேரி கோட்ட செயலாளா் கணேசன் மற்றம் நிா்வாகிகள் செய்திருந்தனா்.