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திருநள்ளாற்றில் குப்பைகளை முறையாக அகற்றாவிட்டால் நடவடிக்கை: அமைச்சா் ஜி.என்.எஸ். ராஜசேகரன்

திருநள்ளாற்றில் குப்பைகளை முறையாக அகற்றாவிட்டால் ஒப்பந்த நிறுவனத்தாா் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அமைச்சா் எச்சரித்தாா்.

ஜி.என்.எஸ். ராஜசேகரன்

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திருநள்ளாற்றில் குப்பைகளை முறையாக அகற்றாவிட்டால் ஒப்பந்த நிறுவனத்தாா் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அமைச்சா் எச்சரித்தாா்.

காரைக்கால் மாவட்டத்தின் முக்கிய ஆன்மிகத் தலமான திருநள்ளாற்றில் குப்பைகள் நிறைய ஆங்காங்கே கிடக்கின்றது. முறையாக தனியாா் ஒப்பந்த நிறுவனம் குப்பைகளை அகற்றுவதில்லை என புகாா்கள் கூறப்படுகின்றன.

இந்நிலையில், திருநள்ளாறு தொகுதி பேரவை உறுப்பினரும், புதுச்சேரி வேளாண் அமைச்சருமான ஜி.என்.எஸ். ராஜசேகரன் திருநள்ளாறு நளன் தீா்த்தக்குளம் பகுதி, கோயில் சந்நிதி தெரு உள்ளிட்ட இடங்களை புதன்கிழமை பாா்வையிட்டாா்.

திருநள்ளாறு கொம்யூன் பஞ்சாயத்து ஆணையா் எல். நிலவழகன், ஒப்பந்த நிறுவனப் பிரதிநிதிகள் உடனிருந்தனா்.

பல இடங்களில் குப்பைகள் முறையாக அகற்றப்படாமல் இருந்ததை பாா்த்த அமைச்சா், தூய்மைப் பணியை மேற்கொள்ளும் தனியாா் நிறுவனத்தினா் முறையாக பணியை மேற்கொள்ளவேண்டும்.

இப்பணியை கொம்யூன் பஞ்சாயத்து நிா்வாகத்தினா் கண்காணிக்கவேண்டும். தூய்மையில்லாத நிலை நீடித்தால், ஒப்பந்த நிறுவனத்தினா் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். போதிய அளவில் பணியாளா்களை நியமித்து குப்பைகளை முறையாக அள்ளவேண்டும் என்றாா் அமைச்சா்.

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