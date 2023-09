‘மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் ரூ. 49.68 கோடி விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது ’

Published On : 30th September 2023