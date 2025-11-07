தருமபுரம் ஆதீனத்துக்கு ‘ஜகத்குரு’ பட்டம்: காசி யாத்திரையின்போது வழங்கப்படும் என அறிவிப்பு
ஆன்மிகம், கலாசார ரீதியாக, வடஇந்திய-தென்னிந்திய துறவியா்களை ஒருங்கிணைக்கும் வகையில் பணியாற்றும் தருமபுரம் ஆதீனத்துக்கு, ஜகத்குரு பட்டம் வழங்கப்படும் என அனைத்து மாநில மகா மண்டலேஸ்வரா் சுவாமிகள் சாா்பில் அறிவிக்கப்பட்டது.
மயிலாடுதுறை தருமபுரம் ஆதீனத்தில் நவ.10-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள தருமபுரம் ஆதீனம் 27-ஆவது குருமகா சந்நிதானம் ஸ்ரீலஸ்ரீ மாசிலாமணி தேசிக ஞானசம்பந்த பரமாசாரிய சுவாமிகளின் மணிவிழாவை முன்னிட்டு, மணிவிழா மாநாட்டு நிகழ்வுகள் நடைபெறுகின்றன. வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற 7-ஆம் நாள் மாநாட்டில், பேரூா் ஆதீனம் சாந்தலிங்க மருதாசல அடிகளாா், சிரவை ஆதீனம் கௌமார மடம் குமரகுருபர சுவாமிகள், சைலாபுரி ஆதீனம் ஈசான தேசிக பரமாசாரிய சுவாமிகள், கோவை காமாட்சிபுரி ஆதீனம் பஞ்சலிங்கேஸ்வர சுவாமிகள், திருப்பையூா் சக்தி பீடம் ஆதீனம் அகோர தேசிக பரமாசாரிய சுவாமிகள், வாரணாசி ஸ்ரீகாசி விஸ்வநாத் மந்திா் அறக்கட்டளை தலைமை நிா்வாக அதிகாரி ஸ்ரீவிஸ்வபூஷன் மிஷ்ரா, வாரணாசி தண்டி சுவாமி ஜிதேந்திரநந்த்ஜி மகராஜ், ஹரித்துவாா் மகா மண்டலேஷ்வா் சுவாமிகள் அருண்தாஸ்ஜி மகராஜ், மத்திய பிரதேச மகா மண்டலேஷ்வா் சுவாமிகள் மன்மோகன் தாஸ்ஜி மகராஜ், நரசிங்கதாஸ்ஜி மகராஜ், போபால் அணிலானந்தஜி மகராஜ், பவன்தாஸ்ஜி மகராஜ், சிவமந்திா் மகா மண்டலேஷ்வா் சுவாமிசந்த்ஜி மகராஜ், ஈஸ்வா் பிரேம் ஆசிரமம் மகா மண்டலேஷ்வா் கிருஷ்ணபிரேம்ஜி மகராஜ், ஹரியானா அலக்நாத் குா்கான், ஈஸ்வா் பிரேம் ஆசிரமம் மகா மண்டலேஷ்வா் சுவாமி கிருஷ்ண பிரேம்ஜி மகராஜ், திருப்பனந்தாள் காசிமடத்து 22-வது அதிபா் ஸ்ரீலஸ்ரீ சபாபதி தம்பிரான் சுவாமிகள் ஆகிய 16 ஆன்மிக குருமாா்கள் ஒரே மேடையில் திருவாட்சி அமைப்புடன் கூடிய தனித்தனி பீடத்தில் அமா்ந்து ஆசியுரை வழங்கினா். அவா்களுக்கு தருமபுரம் ஆதீனம் அருட்பிரசாதம் வழங்கினாா்.
மாநாட்டில், மத்திய பிரதேசம் இந்தூா் மகா மண்டலேஷ்வா் சுவாமிகள் மன்மோகன் தாஸ்ஜி மகராஜ் பேசியது: தருமபுரம் ஆதீனம் தமிழையும், சைவத்தையும் வளா்ப்பதோடு மட்டுமின்றி, கல்வி மருத்துவம் உள்ளிட்ட சமுதாய சேவைகளையும் செய்து வருவது மகிழ்ச்சி. ஆன்மிகம், கலாசார ரீதியாக, வட இந்தியா மற்றும் தென்னிந்தியாவில் உள்ள துறவியா்களையும், பக்தா்களையும் ஒருங்கிணைக்கும் வகையில் தொடா்ந்து பணியாற்றும் தருமபுரம் ஆதீனம் 27-வது குருமகா சந்நிதானம் ஸ்ரீலஸ்ரீ மாசிலாமணி தேசிக ஞானசம்பந்த பரமாசாரிய சுவாமிகள் ‘ஜகத்குரு’ என போற்றுதலுக்குரிய அனைத்து தகுதிகளும் உடையவா். அவா் வடஇந்தியாவுக்கு காசி யாத்திரை வரும்போது அனைத்து துறவியா்கள் மற்றும் மகா மண்டலேஸ்வரா் சுவாமிகள் சாா்பில் ஜகத்குரு பட்டம் சூட்டி மரியாதை செய்யப்படும் என்றாா். இதை அனைத்து மாநில மண்டஷேவா் சுவாமிகள் மற்றும் ஆன்மிக குருமாா்கள் ஆமோதித்து பேசினா்.
நிகழ்ச்சியில், சகடபுரம் கிருஷ்ணானந்த தீா்த்த சுவாமிகளின் வாழ்த்துரையை அவரது சிஷ்யா் ஜெயராமன் வாசித்தாா். இதில், ஆதீனத்தின் அனைத்து கட்டளை தம்பிரான் சுவாமிகள் உள்ளிட்ட ஏராளமானோா் பங்கேற்றனா்.