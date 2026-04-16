Dinamani
மகளிர் இடஒதுக்கீட்டுக்கு ஆதரவு; தொகுதி மறுவரையறைக்கு எதிர்ப்பு! - ராகுல்தொகுதி மறுசீரமைப்புக்கு எதிர்ப்பு: தனிப்பட்ட இயக்கத்தின் போராட்டம் அல்ல; தமிழ்நாட்டின் போராட்டம் - மு.க. ஸ்டாலின்பாக். மூலம் அமெரிக்காவுடன் தொடரும் பேச்சு! - ஈரான் அரசு அறிவிப்பு!அதிமுக அரசின் ஏதாவது ஒரு சாதனையைக் கூறி பழனிசாமியால் ஓட்டு கேட்க முடியுமா? மு.க. ஸ்டாலின்தேர்தல் முக்கியமல்ல, சுயமரியாதையே முக்கியம் : மு.க. ஸ்டாலின் உ.பி.யில் 17 வயது சிறுமிக்கு கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை! தூக்கிட்டுத் தற்கொலை!சிபிஎஸ்இ 10-ஆம் வகுப்புப் பொதுத் தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடுமீஞ்சூரில் மாணவியிடம் பாலியல் அத்துமீறல்! அரிவாளால் வெட்டிய இளைஞர்கள்! திமுக தோற்க வேண்டும் என ராகுல் நினைக்கிறார்: அண்ணாமலை பேச்சுதொகுதி மறுவரையறை! தமிழ்நாட்டில் நாளை கருப்புக் கொடிப் போராட்டம்! - மு.க. ஸ்டாலின் அறிவிப்பு
/
மயிலாடுதுறை

வாக்குப்பதிவு அலுவலா்களுக்கு 2-ஆம் கட்ட பயிற்சி

மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற வாக்குப்பதிவு அலுவலா்களுக்கான இரண்டாம் கட்ட பயிற்சி வகுப்பை, மாவட்ட ஆட்சியரும், மாவட்டத் தோ்தல் அலுவலருமான ஹெச்.எஸ்.ஸ்ரீகாந்த் ஆய்வு செய்தாா்.

News image

பயிற்சி வகுப்பு நடைபெறும் இடத்தை ஆய்வு செய்த மாவட்ட ஆட்சியரும், மாவட்டத் தோ்தல் அலுவலருமான ஹெச்.எஸ். ஸ்ரீகாந்த்.

Updated On :15 ஏப்ரல் 2026, 10:53 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

மயிலாடுதுறை ஏ.வி.சி. கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, சீா்காழி குட் சமரிட்டன் பப்ளிக் பள்ளி, தரங்கம்பாடி புனித தெரசா மகளிா் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி ஆகிய 3 இடங்களில் வாக்குச்சாவடிகளில் பணியாற்ற உள்ள வாக்குப்பதிவு அலுவலா்களுக்கு நடைபெற்ற பயிற்சி வகுப்பை பாா்வையிட்டு, வாக்குப்பதிவு அலுவலா்கள் தபால் வாக்களிக்க ஏதுவாக வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளதை ஆட்சியா் ஆய்வு செய்தாா்.

சீா்காழி (தனி) தொகுதியில் தோ்தல் தினத்தன்று பணியாற்ற உள்ள 366 முதன்மை வாக்குப்பதிவு அலுவலா்கள, 366 வாக்குப்பதிவு அலுவலா்கள்-1, 366 வாக்குப்பதிவு அலுவலா்கள்-2, 366 வாக்குப்பதிவு அலுவலா்கள்-3 ஆகியோருக்கு சீா்காழி குட் சமரிட்டன் பப்ளிக் பள்ளியிலும், மயிலாடுதுறை தொகுதியில் பணியாற்ற உள்ள 365 முதன்மை வாக்குப்பதிவு அலுவலா்கள், 365 வாக்குப்பதிவு அலுவலா்கள்-1, 365 வாக்குப்பதிவு அலுவலா்கள்-2, 365 வாக்குப்பதிவு அலுவலா்கள்-3 ஆகியோருக்கு மயிலாடுதுறை ஏ.வி.சி. கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியிலும், பூம்புகாா் தொகுதியில் பணியாற்ற உள்ள 410 முதன்மை வாக்குப்பதிவு அலுவலா்கள், 410 வாக்குப்பதிவு அலுவலா்கள்-1, 410 வாக்குப்பதிவு அலுவலா்கள்-2, 410 வாக்குப்பதிவு அலுவலா்கள்-3 ஆகியோருக்கு தரங்கம்பாடி புனித தெரசா மகளிா் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியிலும் இந்த பயிற்சி நடைபெற்றது.

ஆய்வின்போது, பூம்புகாா் தொகுதி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா்கள் கீதா (பூம்புகாா்), ஆா்.விஷ்ணுபிரியா(மயிலாடுதுறை), சுரேஷ் (சீா்காழி), வட்டாட்சியா்கள் சுகுமாறன், சதீஷ்குமாா், ராஜரத்தினம் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.

தொடர்புடையது

தினமணி செய்திச் சேவை

