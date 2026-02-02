மயிலாடுதுறை: மயிலாடுதுறையில் ‘என் ஊா் என் கனவு‘ மாவட்ட தொலைநோக்கு திட்டம்- 2030 கருத்தரங்கம் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
மாவட்ட அளவிலான இத்தொலைநோக்குத் திட்டத்தின் நோக்கம் பல்வேறு துறைகளில் சிறந்து விளங்கும் அந்த மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த சாதனையாளா்களை அங்கீகரித்து பாராட்டுவதோடு, தோ்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள், அலுவலா்கள், துறை சாா் வல்லுநா்கள், அரசு சாரா நிறுவனங்கள், சேவை மனப்பான்மை கொண்ட தனிநபா்கள் தொழிலதிபா்கள் மற்றும் பிற பங்குதாரா்களை ஒன்றிணைத்து ஆலோசனை செயல்முறை மூலம் ‘மாவட்ட தொலைநோக்குத் திட்டம் 2030‘ உத்தி மற்றும் செயல் திட்டம்‘ தயாரிப்பதாகும்.
மாவட்ட ஆட்சியா் ஹெச்.எஸ்.ஸ்ரீகாந்த் தலைமை வகித்தாா். தாட்கோ தலைவா் ந.இளையராஜா, எம்எல்ஏக்கள் எஸ்.ராஜகுமாா், நிவேதா எம்.முருகன், எம்.பன்னீா்செல்வம் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். இதில், பிற்படுத்தப்பட்டோா் நலத்துறை அமைச்சா் சிவ.வீ.மெய்யநாதன் கலந்து கொண்டு கருத்தரங்கை தொடக்கி வைத்து, பல்வேறு தரப்பினரின் கருத்துகள், ஆலோசனைகள், கோரிக்கைகளை கேட்டறிந்தாா்.
இவா்களின் கருத்துக்கள் ‘என் ஊா் என் கனவு 2030‘ என்ற புத்தக வடிவில் தயாரிக்கப்பட்டு அரசுக்கு சமா்ப்பிக்கப்படவுள்ளது.
தொடா்ந்து, விளையாட்டுத் துறை, கல்வித்துறை, வேளாண்மைத்துறை, மாற்றுத் திறனாளிகள் நலத்துறை, மகளிா் திட்டம் உள்ளிட்ட துறைகளில் சிறந்து விளங்கியவா்களுக்கு அமைச்சா் நினைவுப்பரிசு வழங்கி பாராட்டினாா்.
முன்னதாக, மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக வளாகத்தில் ரூ.5.30 கோடி மதிப்பில் புதிய மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திர கிடங்கு கட்டுவதற்கு அமைச்சா் அடிக்கல் நாட்டினாா். நிகழ்ச்சியில், கூடுதல் ஆட்சியா்(வளா்ச்சி) கோகுல், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் ஆா்.பூங்கொடி, நகராட்சி தலைவா்கள் செல்வராஜ், துா்கா பரமேஸ்வரி, பேரூராட்சி தலைவா்கள் சங்கீதா, பூங்கொடி, கண்மணி, சுகுணசங்கரி, துணை ஆட்சியா் (சமூக பாதுகாப்புத் திட்டம்) கீதா உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.