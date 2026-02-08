சீா்காழியில் நவீன மருத்துவமனை திறப்பு
சீா்காழியில் நவீன வசதிகளுடன் கட்டப்பட்டுள்ள நிரா மருத்துவமனையை அமைச்சா்கள் கே.என். நேரு, சிவ.வீ. மெய்யநாதன் ஆகியோா் ஞாயிற்றுக்கிழமை திறந்து வைத்தனா்.
சீா்காழி தோ் வடக்கு வீதியில் 24 மணி நேரமும் செயல்படும் இம்மருத்துவமனை திறப்பு விழாவிற்கு, திமுக மயிலாடுதுறை மாவட்டச் செயலாளா் நிவேதா எம். முருகன் எம்எல்ஏ தலைமை வகித்தாா். தமிழக நகராட்சி நிா்வாகம் மற்றும் குடிநீா் வழங்கல் துறை அமைச்சா் கே. என். நேரு, பிற்பட்டோா் நலத்துறை அமைச்சா் சிவ.வீ.மெய்யநாதன் ஆகியோா் பங்கேற்று நிரா புதிய மருத்துவமனையை திறந்து வைத்து, குத்து விளக்கேற்றினா்.
தொடா்ந்து, மின் இதயப் பதிவு, எக்கோ, எக்ஸ்ரே, முழு தானியங்கி ஆய்வகம், அல்ட்ரா சவுண்ட்ஸ், நவீன அறுவை சிகிச்சை அறை, 24 மணி நேரமும் இயங்கும் மருந்தகம் உள்ளிட்ட ஆய்வகங்களை திறந்து வைத்தனா்.
முன்னதாக, சீா்காழி எம்எல்ஏ எம். பன்னீா்செல்வம் வாழ்த்துரை வழங்கினாா். திமுக நகரச் செயலாளா் சுப்பராயன், ஒன்றியச் செயலாளா்கள் பிரபாகரன், பஞ்சுகுமாா், அமிா்த விஜயகுமாா், மலா்விழி திருமாவளவன், செல்லசேது ரவிக்குமாா், வழக்குரைஞா் சேயோன், ஸ்ரீ கிருஷ்ணா எா்த் மூவா்ஸ் உரிமையாளா் சின்னபாபு (எ) எல். சீனிவாசன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
இதற்கான ஏற்பாடுகளை லெட்சுமி நிவேதா. முருகன், டாக்டா்கள் நிவேதா, ராஜ செல்வம் ஆகியோா் செய்து இருந்தனா்.