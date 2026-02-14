மயிலாடுதுறை
மயிலாடுதுறை புதிய பேருந்து நிலையம் விரைவில் திறப்பு எம்எல்ஏ எஸ். ராஜகுமாா்
மணக்குடியில் ரூ.24 கோடியில் கட்டப்பட்டுள்ள மயிலாடுதுறை புதிய பேருந்து நிலையம் இம்மாத இறுதிக்குள் திறக்கப்படும் என எம்எல்ஏ எஸ்.ராஜகுமாா் தெரிவித்தாா்.
பேருந்து நிலைய கட்டுமான இறுதிக்கட்டப் பணிகள் நடைபெற்று வரும் நிலையில், நகா்மன்றத் தலைவா் என். செல்வராஜ் மற்றும் அதிகாரிகளுடன் சென்று நிறைவுற்ற பணிகளை எம்எல்ஏ எஸ். ராஜகுமாா் வெள்ளிக்கிழமை ஆய்வு செய்தாா். பின்னா் அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியது:
புதிய பேருந்து நிலையம் திறப்பதற்கான பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. புதிய பேருந்து நிலையம் கட்டப்பட்டு பெரும்பாலான பணிகள் நிறைவுற்ற நிலையில், ஒரு சில பணிகளை நகராட்சி நிா்வாகம் நிறைவு செய்ய துரிதமாக செயல்பட்டு வருகிறது.
மின்சாரம் தொடா்பான பணிகள் 3 நாள்களில் நிறைவடையும். பிப்.26-ஆம் தேதிக்குள் பேருந்து நிலையம் திறக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது என்றாா்.