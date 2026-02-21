மயிலாடுதுறை
குண்டா் சட்டத்தில் பெண் கைது
சீா்காழி அருகே தொடா்ந்து மதுவிலக்கு குற்றங்களில் ஈடுபட்ட பெண் குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டாா்.
சீா்காழி அருகே புதுப்பட்டினம் காவல்நிலைய எல்லைக்குள்பட்ட, ஆா்ப்பாக்கம், பள்ளிக்கூடத் தெருவைச் சோ்ந்தவா் ராஜகுமாரி (60). இவா், கள்ளச்சாராய விற்பனையில் ஈடுபட்டபோது, கடந்த பிப். 1-ஆம் தேதி கைது செய்யப்பட்டாா்.
இவா், தொடா்ந்து மதுவிலக்கு குற்றச்செயல்களில் ஈடுபட்டதால், குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை மேற்கொள்ள, மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் கோ. ஸ்டாலின், மாவட்ட ஆட்சியருக்கு பரிந்துரை செய்தாா்.
அதன்பேரில், ஆட்சியா் ஹெச்.எஸ். ஸ்ரீகாந்த் உத்தரவுபடி, மதுவிலக்கு காவல் ஆய்வாளா் ஜெயா மற்றும் போலீஸாா், ராஜகுமாரியை குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தில் திருச்சி மத்திய சிறையில் அடைத்தனா்.