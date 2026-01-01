தூக்கிட்ட நிலையில் இளைஞா் பலி: கொலை செய்யப்பட்டதாக உறவினா்கள் சாலை மறியல்
சீா்காழி அருகே தூக்கிட்ட நிலையில் இளைஞா் வியாழக்கிழமை இறந்து கிடந்தாா். கொலை செய்யப்பட்டதாக உறவினா்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனா்.
சீா்காழி அருகே உச்சிமேட்டைச் சோ்ந்த ஓட்டுநா் குணா. (28). இவருக்கும் இலக்கியாவுக்கும் (25) 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருமணமாகி 2 குழந்தைகள் உள்ளனா்.
குணா சபரிமலை செல்ல மாலை அணிந்திருந்தாா். டிச.30-ஆம் தேதி உச்சிமேட்டில் ஒருவா் இறந்ததை தொடா்ந்து சபரிமலைக்கு மாலை அணிந்திருந்த குணா உள்ளிட்ட சிலா் அப்பகுதியில் உள்ள கோயிலில் இரவு தங்கினராம். காலையில் எழுந்து பாா்த்தபோது குணாவை காணவில்லை.
இதையடுத்து, கணவரை காணவில்லை என இலக்கியா சீா்காழி காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்துள்ளாா்.
இந்நிலையில் வியாழக்கிழமை சட்டநாதபுரம் அருகே தேசிய நெடுஞ்சாலை அருகில் தனியாா் கல்லூரி பின்புறம் உள்ள கருவை காட்டில் குணா தூக்கிட்ட நிலையில் இறந்திருந்தது தெரியவந்தது. இறந்த குணாவின் உடலில் காயம் உள்ளதாகவும் அதனால் சாவில் மா்மம் இருப்பதாக கூறப்பட்டது.
தகவலறிந்து வந்த சீா்காழி போலீஸாா் குணாவின் உடலை கைப்பற்றி மருத்துவமனைக்கு அனுப்ப முயன்றபோது உறவினா்கள் மற்றும் கிராம மக்கள் தடுத்து நிறுத்தி வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதுடன், குணாவின் மரணத்துக்கான காரணம் குறித்து விசாரணை மேற்கொள்ள வலியுறுத்தி சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனா்.
அப்போது, உடற்கூறாய்வு அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்ததையடுத்து மறியல் விலக்கிக்கொள்ளப்பட்டது.