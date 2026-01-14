அரசு அலுவலகங்களில் சமத்துவப் பொங்கல்
மயிலாடுதுறையில் அரசு அலுவலகங்களில் சமத்துவப் பொங்கல் விழா புதன்கிழமை கொண்டாடப்பட்டது.
மாவட்ட காவல் துறை சாா்பில் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் கோ. ஸ்டாலின் தலைமையில் நடைபெற்ற பொங்கல் விழாவில், மாவட்ட ஆட்சியா் ஹெச்.எஸ்.ஸ்ரீகாந்த், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் ஆா். பூங்கொடி, ஏடிஎஸ்பிக்கள் ஜெயக்குமாா், சுரேஷ் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா். விழாவில், பாரம்பரிய உடை அணிந்து பங்கேற்ற காவல் துறையினா் மண்பானையில் பொங்கல் வைத்து கொண்டாடினா்.
தொடா்ந்து, பாட்டுக்குப் பாட்டு, கயிறு இழுத்தல், கோலப்போட்டி உள்ளிட்ட போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு, பரிசுகள் வழங்கப்பட்டது. டிஎஸ்பி பாலாஜி, காவல் ஆய்வாளா் சிவக்குமாா் ஆகியோா் நிகழ்ச்சியை ஒருங்கிணைத்தனா்.
மயிலாடுதுறை வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற சமத்துவப் பொங்கல் விழாவுக்கு, வட்டார போக்குவரத்து அலுவலா் கதிா்வேல் தலைமை வகித்தாா். வட்டார போக்குவரத்து ஆய்வாளா் ராம்குமாா் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
மயிலாடுதுறை வரதாச்சாரியாா் பூங்காவில் நகராட்சி நிா்வாகம், சேம்பா் ஆப் காமா்ஸ் இணைந்து நடத்திய சமத்துவப் பொங்கல் விழாவில் நகராட்சி தலைவா் என். செல்வராஜ், துணைத் தலைவா் எஸ். சிவக்குமாா், நகராட்சி ஆணையா் வீரமுத்துக்குமாா், சேம்பா் ஆப் காமா்ஸ் தலைவா் முகமது ரியாஸ், செயலாளா் செந்தில், பொருளாளா் ரமேஷ் ஜெயின் ஆகியோா் பொங்கலிட்டு கொண்டாடினா்.