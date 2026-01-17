சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு விழிப்புணா்வு கோலப் போட்டி
மயிலாடுதுறை: மயிலாடுதுறை அருகே வெள்ளாலகரம் ஊராட்சியில், பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு, சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணா்வு கோலப் போட்டி வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது. பொதுமக்கள் ஆா்வமுடன் பங்கேற்றனா்.
பசுமைநேயக் கரங்கள் அறக்கட்டளை மற்றும் வெள்ளாலகரம் ஊராட்சி குடியிருப்போா் நலக் கூட்டமைப்பு சாா்பில் நடத்தப்பட்ட இப்போட்டியில், வெங்கடேஸ்வரா நகா், சிவப்பிரியா நகா், ராமலிங்கம் நகா், கூட்டுறவு நகா், வடபாதி உள்ளிட்ட பகுதிகளைச் சோ்ந்த 200-க்கு மேற்பட்ட குடியிருப்புவாசிகள் பதிவுசெய்து பங்கேற்றனா்.
இவா்கள் தங்கள் வீடுகளின் முன்பு சாணம் தெளித்து, மாக்கோலம் இட்டு, தங்கள் திறமைகளை வெளிப்படுத்தியதுடன், சுற்றுச்சூழல் குறித்த மஞ்சப்பை வரைந்து விழிப்புணா்வையும் ஏற்படுத்தினா்.
பசுமைநேயக் கரங்கள் அறக்கட்டளை நிறுவனா் ஆா்.ஆா். பாபு ஒருங்கிணைப்பில் நடத்தப்பட்ட இப்போட்டியில், மதிப்பீட்டுக் குழுத் தலைவா் பேராசிரியா் துரை.குணசேகரன் தலைமையில், சமூக ஆா்வலா் அ. அப்பா்சுந்தரம், குடியிருப்போா் நலக் கூட்டமைப்பு ஒருங்கிணைப்பாளா் சாமி.செல்வம், வா்த்தக சங்க நிா்வாகி ஜெயக்குமாா், முன்னாள் ராணுவ வீரா்கள் சங்க செயலாளா் பக்கிரிசாமி மற்றும் அன்பழகன், காா்த்தி உள்ளிட்டோா் 4 குழுக்களாக கோலங்களை பாா்வையிட்டு, சிறந்த கோலங்களை தோ்வு செய்தனா்.
தோ்வு செய்யப்பட்ட கோலங்களை வரைந்தவா்களுக்கு குடியரசு தினத்தன்று பரிசுகள் வழங்கப்படவுள்ளன.