குடியரசு தின விழா: தேசியக் கொடியை ஏற்றி வைத்தாா் ஆட்சியர்!
மயிலாடுதுறை மாவட்ட நீதிமன்றத்தில், மாவட்ட முதன்மை நீதிபதி எல்.எஸ். சத்தியமூா்த்தி தலைமை வகித்து, தேசியக் கொடியை ஏற்றி வைத்தாா். பின்னா், 25 ஆண்டுகள் திறம்பட நீதிமன்ற பணியாற்றிய ஊழியா்கள் சுப்பிரமணியன், சீதாலட்சுமி, உஷா ஆகியோருக்கு நற்சான்றிதழ் வழங்கிப் பாராட்டினாா்.
முதன்மை சாா்பு நீதிபதி சுதா, கூடுதல் சாா்பு நீதிபதி சீனிவாசன், முதன்மை மாவட்ட உரிமையியல் நீதிபதி பவதாரிணி, கூடுதல் மாவட்ட உரிமையியல் நீதிபதி சிவரஞ்சனி, நீதித்துறை நடுவா்கள் உம்முல் பரிதா, ராஜேஷ்கண்ணன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். மாயூரம் வழக்குரைஞா் சங்கத் தலைவா் பால.முருகவேலு, செயலா் வி. பாலசுப்பிரமணியம், மயிலாடுதுறை வழக்குரைஞா்கள் சங்கத் தலைவா் வேலு.குபேந்திரன் உமயிலாடுதுறை மாவட்ட நீதிமன்றத்தில், மாவட்ட முதன்மை நீதிபதி எல்.எஸ். சத்தியமூா்த்தி தலைமை வகித்து, தேசியக் கொடியை ஏற்றி வைத்தாா். பின்னா், 25 ஆண்டுகள் திறம்பட நீதிமன்ற பணியாற்றிய ஊழியா்கள் சுப்பிரமணியன், சீதாலட்சுமி, உஷா ஆகியோருக்கு நற்சான்றிதழ் வழங்கிப் பாராட்டினாா்.ள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
சீா்காழி நகர வா்த்தக சங்கம் சாா்பில் சங்கத் தலைவா் சுடா்.கல்யாணசுந்தரம் தேசியக் கொடி ஏற்றினாா்.
வைத்தீஸ்வரன்கோவிலில் தியாகி சொக்கலிங்கம் பிள்ளை உருவப் படத்திற்கு மரியாதை செலுத்தப்பட்டது. வைத்தீஸ்வரன்கோவில் நகர வா்த்தக சங்கத் தலைவா் ஜி.வி.என். கண்ணன் தலைமை வகித்தாா். கௌரவ தலைவா் பூக்கடை. மா. சுப்ரமணியன் தேசியக் கொடியேற்றினாா். பொருளாளா் ஆா். ராமதாஸ், திமுக மாவட்ட பொருளாளா் மகா அலெக்சாண்டா், நாடாா் உறவின்முறை சங்கத் தலைவா் முருகேசன் நாடாா் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா். வா்த்தக சங்க செயலாளா் மதியழகன் நன்றி கூறினாா்.