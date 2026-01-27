மாணவா்கள், தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கு விருது!
மயிலாடுதுறையில் குடியரசு தினவிழாவையொட்டி ட்ரிம்ஸ் இந்தியா ஃபவுன்டேஷன் சாா்பில் மாணவா்கள், தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கு ஏடிஎஸ்பி கே. சிவசங்கா் விருது வழங்கி பாராட்டினாா்.
ட்ரீம்ஸ் இந்தியா ஃபவுண்டேஷன், சமூகநீதி மற்றும் மனித உரிமைகள் பிரிவு, மதுவிலக்கு அமலாக்கப் பிரிவு இணைந்து நடத்திய விருது வழங்கும் விழாவில், இளைஞா்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு, சமூக நல்லிணக்கம், தமிழ் மொழிப்பற்று மற்றும் நாட்டுப்பற்று வளா்த்தலுக்கான கருத்தரங்கம் நடைபெற்றது.
இதில், தோ்தல் சிறப்பு வட்டாட்சியா் து.விஜயராகவன் தலைமை வகித்து, இன்றைய மாணவா்கள் அரசாங்கத்தை எவ்வாறு பயன்படுத்திக் கொண்டு வெற்றி பெறுவது என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினாா். ஏவிசி கல்லூரி தமிழ்த்துறைத் தலைவா் சு. தமிழ்வேலு, இன்றைய மாணவா்களுக்கு தேவையான தமிழ்ப்பற்று மற்றும் நாட்டுப்பற்று என்ற தலைப்பில் பேசினாா்.
சா்வதேச மனிதவள மேம்பாட்டு பயிற்சியாளா் வி. ராமன், பெற்றோருக்கும், குழந்தைக்கும் உள்ள இடைவெளியை சரிசெய்து கொள்வது எப்படி என்ற தலைப்பில் பேசினாா்.
இதில், நாகை கடலோர காவல் குழும கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளா் கே. சிவசங்கா் சிறப்பு அழைப்பாளராக பங்கேற்று, மாணவா்கள், தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கு விருதுகளை வழங்கி, போதைப் பழக்கம் மற்றும் கைப்பேசியை தொடா்ந்து பயன்படுத்துவதால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்து பேசினாா்.
இதில், மாவட்ட மதுவிலக்கு பிரிவு துணை கண்காணிப்பாளா் கே. ஜெயராஜ், இளைஞா்கள் உடலையும், மனதையும் ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்வது எப்படி என்ற தலைப்பிலும், ட்ரீம்ஸ் இந்தியா நிறுவனா் விஜயன் மாணவா்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு மற்றும் சுயதொழில் வாய்ப்பு குறித்தும் பேசினா். பி.வீரலட்சுமி வரவேற்றாா். கே.கிருஷ்ணகுமாா் நன்றி கூறினாா்.