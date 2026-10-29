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நாளைய மின்தடை: கடலங்குடி, குத்தாலம்

நாளைய மின்தடை: கடலங்குடி, குத்தாலம்

மின்தடை - கோப்புப் படம்

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கடலங்குடி மற்றும் குத்தாலம் துணைமின் நிலையங்களில் மாதாந்திர பராமரிப்புப் பணி காரணமாக கீழ்க்காணும் பகுதிகளில் சனிக்கிழமை (அக்.31) காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணிவரை மின்விநியோகம் இருக்காது என மின்வாரிய உதவி செயற்பொறியாளா் என்.அருள்செல்வன் தெரிவித்துள்ளாா்.

கடலங்குடி, வாணாதிராஜபுரம், சோழம்பேட்டை, மாப்படுகை, கோழிகுத்தி, முருகமங்கலம், திருமணஞ்சேரி மற்றும் ஆலங்குடி, மாதிரிமங்கலம், தொழுதாலங்குடி, சேத்திரபாலபுரம், அஞ்சாா்வாா்த்தலை, வில்லியநல்லூா் மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதிகள்.

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