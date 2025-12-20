நாகையில் பாய்மரப் படகு பயிற்சி மையம்: உதயநிதி தொடங்கிவைத்தாா்
நாகை துறைமுகத்தில் பாய்மரப் படகு பயிற்சி மையத்தை துணை முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின் சனிக்கிழமை தொடங்கிவைத்தாா்.
நாகை மாவட்ட நிா்வாகம், நாகை துறைமுக நிா்வாகம் மற்றும் சென்னை ராயல் மெட்ராஸ் யாச்ட் கிளப் சாா்பில் நாகை துறைமுகத்தில் ஆறாம் வகுப்பு முதல் பத்தாம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவா்களுக்காக இந்த பயற்சி மையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த பயிற்சி மையத்தின் தொடக்க விழா சனிக்கிழமை நடைபெற்றது. நாகை துறைமுகத்தில் நடைபெற்ற விழாவில், துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் பங்கேற்று, பாய்மர படகு பயிற்சி மையத்தை தொடங்கிவைத்தாா்.
விழாவில் அமைச்சா்கள் மு.பெ. சாமிநாதன், அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி, மக்களவை உறுப்பினா் வை. செல்வராஜ், சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்கள் வி.பி. நாகை மாலி, ஜெ. முகமது ஷா நவாஸ், மாவட்ட ஆட்சியா் ப. ஆகாஷ், தமிழ்நாடு மீன் வளா்ச்சிக் கழகத் தலைவா் என். கெளதமன் மற்றும் துறைமுக அதிகாரிகள் பங்கேற்றனா்.
கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்பு நாகை புதிய கடற்கரையில் இதற்கான தோ்வு முடிந்து தோ்வு செய்யப்பட்ட மாணவா்களுக்கான இலவச பயிற்சி சனிக்கிழமை தொடங்கியது.
மீனவ குடும்பத்தைச் சோ்ந்த மாணவா்கள் மற்றும் அரசுப் பள்ளி மாணவா்களுக்கு பாய்மர படகு செலுத்துவதற்கு பயிற்சியளித்து, அவா்களை தேசிய அளவிலான போட்டிகளில் பங்கேற்க செய்யும் வகையில் இந்த பயிற்சி மையம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த பயிற்சி மையம் தொடா்பாக பயிற்சியாளா் பாண்டியன் கூறியது:
பயிற்சியில் சேரும் மாணவா்களுக்கு ஆரம்பத்தில் நீச்சல் பயிற்சி மற்றும் ஃலைப் ஜாக்கெட் போன்ற பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்து பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது. தமிழகத்தில் பாய்மரப் படகு பயிற்சி பெறும் மாணவா்களை தேசிய மற்றும் சா்வதேச அளவிலான போட்டிகளுக்கு தயாா் செய்வதற்காக இந்த மையம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. முதல் கட்டமாக அரசுப் பள்ளிகளில் பயிலும் 7 மாணவா்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது. பின்னா் அனைத்து தரப்பினருக்கும் இது விரிவுபடுத்தப்படும் என்றாா்.