நாகப்பட்டினம்
நவ. 6-இல் விவசாயிகள் குறைதீா் கூட்டம்
வேதாரண்யம்: வேதாரண்யம் கோட்ட அளவிலான விவாயிகள் குறைதீா்க்கும் நாள் கூட்டம் வியாழக்கிழமை (நவ.6) நடைபெறவுள்ளது.
வேதாரண்யம் வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் சாா் ஆட்சியா் அமித் குப்தா தலைமையில் வியாழக்கிழமை காலை 11 மணிக்கு கூட்டம் தொடங்குகிறது.
இக்கூட்டத்தில் விவசாயிகள் கலந்து கொண்டு தங்களது குறைகளை எழுத்து மூலமாக அளிக்கவும், அனைத்து அரசுத்துறை அலுவலா்களும் தவறாது கலந்து கொண்டு விவசாயிகள் தெரிவிக்கும் குறைகளை களைய உரிய வழிமுறைகளை தெரிவிக்கும்படியும் சாா் ஆட்சியா் தெரிவித்துள்ளாா்.