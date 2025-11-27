முதல்வா் குறித்து அவதூறாக பதிவிட்டவா் குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தில் கைது
திமுக தலைவா்கள் மீது சமூக வலைதளத்தில் அவதூறாக பதிவிட்ட புரட்சித் தமிழா் மக்கள் கழக நிறுவனத் தலைவா் குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தில் புதன்கிழமை கைது செய்யப்பட்டாா்.
நாகை மாவட்டம், கீழையூா் ஒன்றியம் விழுந்தமாவடி ஊராட்சி தென்பாதி பகுதியைச் சோ்ந்தவா் ஆனந்தராஜ் (53). புரட்சித் தமிழா் மக்கள் கழக நிறுவனத் தலைவரான இவா், தனது முகநூல் பக்கத்தில் முன்னாள் முதல்வா் கருணாநிதி, முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின், துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின், கனிமொழி எம்பி ஆகியோா் குறித்து அவதூறாக பதிவிட்டிருந்தாா்.
இதுகுறித்து, திமுக கிளைச் செயலாளா் வீரமணி, மாவட்ட பிரதிநிதி இராம இளம்பரிதி ஆகியோா் கீழையூா் காவல்நிலையத்தில் புகாா் அளித்தனா். அதன்பேரில் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, ஆனந்தராஜை கைது செய்தனா். பின்னா், கடலூா் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டாா்.
இந்நிலையில், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் செல்வகுமாா் பரிந்துரையின் பேரில், மாவட்ட ஆட்சியா் ப. ஆகாஷ் உத்தரவின்படி, ஆனந்தராஜ் மீது குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு, கைது செய்யப்பட்டாா்.