நாகப்பட்டினம்
வீடுதேடி ரேஷன் பொருள்கள்
நாகை மாவட்டத்தில், முதல்வரின் தாயுமானவா் திட்டத்தில், வீடுதேடி ரேஷன் பொருள்கள் வழங்கப்படும் என ஆட்சியா் ப. ஆகாஷ் தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு: நாகை மாவட்டத்தில் பொதுவிநியோகத் திட்ட ரேஷன் பொருள்கள், முதல்வரின் தாயுமானவா் திட்டத்தின்கீழ், 65 வயதிற்கும் மேற்பட்டோா் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளி குடும்ப அட்டைதாரா்களின் இல்லத்திற்கே விநியோகம் செய்யப்படுகிறது.
அதன்படி, டிசம்பா் 2-ஆம் தேதி முதல் 4-ஆம் தேதி வரை அத்தியாவசியப் பொருள்கள் விநியோகம் செய்யப்படவுள்ளன. தகுதியுடைய குடும்ப அட்டைதாரா்கள் மேற்கண்ட திட்டத்தினை பயன்படுத்தி பயன் அடையுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது எனக் குறிப்பிட்டுள்ளாா்.