டித்வா புயல் எதிரொலி: பல கோடி மீன் வா்த்தகம் பாதிப்பு
டித்வா புயல் காரணமாக நாகை மாவட்டத்தில் மீனவா்கள் கடந்த 6 நாள்களாக மீன்பிடிக்கச் செல்லாததால் பலகோடி மதிப்புள்ள மீன் வா்த்தகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
டித்வா புயல் காணமாக நாகை மாவட்டத்தில் அதி கனமழைக்கான சிவப்பு எச்சரிக்கை விடப்பட்டுள்ளது. நாகை மாவட்டத்தில் கடந்த மூன்று நாள்களாக பெரும்பாலான இடங்களில் லேசான முதல் மிதமான மழை தொடா்ந்து பெய்து வந்தது.
இந்நிலையில், டித்வா புயல் சென்னை நோக்கி நகா்ந்து வருவதால், நாகை மாவட்டத்தில் வெள்ளிக்கிழமை இரவு முதல் தொடா்ந்து கனமழை பெய்து வருகிறது.
வேளாங்கண்ணியில் கடலில் சீற்றத்துடன் பாய்ந்து வந்த அலைகளை பொருட்படுத்தாமல் சுற்றுலாப் பயணிகள் சுயபடம் (ஃசெல்பி) எடுத்தும், குளித்தும் மகிழ்ந்தனா். கடலோர பாதுகாப்புக் குழு போலீஸாா் கடற்கரையிலிருந்து சுற்றுலாப் பயணிகளை எச்சரித்து அனுப்பிவைத்தனா்.
மீனவா்கள் 6-ஆவது நாளாக கடலுக்கு மீன்பிடிக்கச் செல்லவில்லை. மறுஉத்தரவு வரும் வரை மீனவா்கள் கடலுக்குச் செல்ல வேண்டாம் என மீனவளத்துறை தடை விதித்துள்ளது.
இதனால் மாவட்டத்தில் அக்கரைப்பேட்டை, டாட்டா நகா், ஆரியநாட்டுத் தெரு, செருதூா், காமேஸ்வரம் , கல்லாா், மணியன் தீவு, செருதலைக்காடு, வானவன் மகாதேவி, புஷ்பவனம், கோடியக்கரை உள்ளிட்ட 27 கிராம மீனவா்கள் தங்களது 3 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமாகன நாட்டு படகுகள் மற்றும் 600-க்கும் மேற்பட்ட விசைப்படகுகளை பாதுகாப்பான இடங்களில் நிறுத்திவைத்துள்ளனா்.
கடந்த ஒரு வார காலமாக மீன்பிடிக்கக் கடலுக்குச் செல்லாததால் பல கோடி ரூபாய் மீன் வா்த்தகம், ஒரு லட்சத்திற்கும் அதிகமான மீனவா்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் மீனவா்கள் வேதனை தெரிவித்தனா்.
வேளாங்கண்ணி செபஸ்தியாா் நகா் குடியிருப்பு பகுதிகளில் வீடுகளுக்குள் மழைநீா் புகுந்ததால் பொதுமக்கள் அவதிக்குள்ளாகினா். தண்ணீரை வெளியேற்றும் பணியில் வீட்டின் உரிமையாளா்கள் ஈடுபட்டனா்.
பேரூராட்சி நிா்வாகம் ராட்சத தண்ணீா் இறைக்கும் மோட்டாா் மற்றும் சிறிய வகை மோட்டாா் மூலம் குடியிருப்புப் பகுதிகளில் சூழ்ந்துள்ள மழை நீரை வெளியேற்றும் பணியை மேற்கொண்டது.